Fabri, Premier Lig'e transfer oluyor

Habertürk'ten Kartal Yiğit'in özel haberine göre; Beşiktaş, bir süredir Fabri'nin transferi için görüştüğü Premier Lig takımlarından Fulham ile anlaşmaya vardı. İngiliz ekibi, Beşiktaş'a 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Siyah-beyazlılar, Fabri'nin yerini yerli kaleciyle doldurmak istiyor. İlk hedef Bursasporlu Harun Tekin. Bursaspor'dan olumsuz yanıt gelmesi halinde Tolga Zengin ve Utku Yuvakuran ile devam edilecek.

Bonservissiz geldi, 6 milyon Euro'ya gidiyor

Deportivo altyapısından yetişen İspanyol futbolcui 2009 yılında Real Valladolid'e transfer olmuştu. 2010 yılında Recrativo Huelva'ya kiralık olarak gönderilen Fabri, 2011 yılında bonservissiz olarak Real Betis'in yolunu tuttu. Deneyimli file bekçisi, 2013 yılında Deportivo La Coruna'ya yine bonservissiz olarak dönmüştü. Burada gösterdiği performansla dikkatleri çeken tecrübeli file bekçisi, 2016 yazında Beşiktaş'a bonservissiz olarak transfer olmuştu. Beşiktaş, Fabri'nin kulübüne para kazandırdığı tek kulüp olacak.