Fabri: Kiev'e fark atacaktık ama yenildik

Beşiktaş'ın kalecisi Fabri, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Dinomo Kiev'e 6-0 kaybettikleri maça ilişkin "Kiev'e fark atacaktık ama yenildik" yorumunu yaptı.

Hürriyet'ten İsmail Er'e konuşan Fabri'nin açıklamaları şöyle:

Beşiktaş’ı tercih etmendeki en büyük sebep neydi?

İspanya’dan da bir çok takım istedi. Beşiktaş’ı seçmemin en büyük nedeni Şampiyonlar Ligi. Ayrıca kız arkadaşım da İstanbul’u çok sevdi...

Tolga’dan kısa sürede formayı kaptın.

Türkiye’ye gelmeden önce şampiyon olmuş bir kaleciyle rekabet edeceğimi biliyordum. Sabırlıyımdır. Tolga, değerli biri ve takımın kaptanı. Sevdiğim bir arkadaşım. Bazı önemli bilgileri Tolga’dan öğreniyorum. Uluslararası deneyimi de var. Uyumumuz mükemmel.

Şampiyonlar Ligi’nden çok ağır bir yenilgiyle elendiniz. Kiev’de neler oldu?

Şampiyonlar Ligi, üst seviye bir lig. Avrupa’nın en kaliteli ve en güçlü oyuncularının bulunduğu bir sahne. SonDinamo Kiev maçında hiçbir şey iyi gitmedi. Bir de buna hakem hataları eklenince dağıldık. Oysa Dinamo Kievmaçına çok iyi hazırlanmıştık. Ancak maçta herşey kötü gitti. Farklı kazanacağımızı umuyorduk, ama her şey bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Kasımpamaçı da beni kahretti. Atak yapmadan goller atıp kazandılar. Şoka girdik!

Şu ana kadar Beşiktaş’ta oynadığın ve unutamadığın maç hangisi oldu?

Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ile oynadığımız maç, hayatım boyunca unutamayacağım maçlar arasındaki yerini alacak. Çünkü 3-0 geriye düştüğümüz maçı döndürdük. Maçın devre arasında Şenol Güneş’in özgüveni ve taraftarların mağlubiyete rağmen verdiği destekbize adeta bir doping oldu. Ben, arkadaşlarıma ve İspanya’da görüştüğüm tüm meslektaşlarıma Vodafone Arena Stadı’nda kimsenin kolay kolay maç kazanamayacağını söylüyorum. Bu stada çıktığımızda kendimizi güçlü hissediyoruz. Hatta maça 1-0 galip başlıyoruz. Tribünlerdeki taraftarlarımızın yaratıcılığı bizleri kamçılıyor.

En büyük hedefin nedir?

Deportiva’da a takımdan B takıma yolladıklarında hiç gurur yapmadım. Çünkü başaracağıma inanıyordum. Şu anda en büyük hedefim 2 Avrupa ve 1 Dünya Kupası kaldıran İspanya Milli Takımı’nın kalesini bir gün korumak.

Bunun için çok çalışıyorum. Bunun hayalini kuruyorum. Benim için büyük onur ve gurur bu olacak.