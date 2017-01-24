Fabri, Alanyaspor karşısındaki penaltı kararını yorumladı

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Alanyaspor’u deplasmanda 4-1 yenen Beşiktaş’ta başarılı file bekçisi Fabri, maçın 53. dakikasında Guerrier ile kaleci Fabri ile karşı karşıya pozisyonda verilen ve büyük tepki gösterdiği penaltı kararını değerlendirdi. Fabri’nin aldığı darbe sonrası yüzünde oluşan morluk dikkat çekti.

Yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulunan Fabri’nin sözleri şöyle;

“Bugün galibiyet bizim için çok önemliydi. 3 puan aldığımız için mutluyum. Takım arkadaşlarımı da tebrik etmek istiyorum, çok çalıştılar. Penaltı pozisyonunda sadece topa dokunmuştum. İnsan haksızlığa uğrayınca böyle tepkiler gösterebiliyor.”