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FABREGAS'IN FAVORİSİ BARCELONA ANKARA (A.A)

27 Kasım 2010 16:06

-FABREGAS'IN FAVORİSİ BARCELONA  ANKARA (A.A) - 27.11.2010 - İngiltere'nin Arsenal takımının İspanyol kaptanı Cesc Fabregas, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 29 Kasım Pazartesi günü oynanacak Barcelona-Real Madrid maçını Barcelona'nın kazanacağını düşünüyor. El Clasico olarak adlandırılan mücadeleyi Barcelona'nın kazanacağını sandığını söyleyen Fabregas, maçta Barça'nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi'nin fark yaratacağını savundu. Fabregas, ''Messi, olağanüstü bir oyuncu. Boğa gibi, kolay kolay sakatlanmıyor. O fiziksel bir evrim. Kimsenin yapamadıklarını yapıyor. Gol atıyor, pozisyon hazırlıyor. Her şeyi yapıyor. O en iyi. Başka bir gezegenden gibi. Topu ayağına aldığında kimse ne yapacağını kestiremiyor '' dedi. Barcelona altyapısından yetişen Fabregas, ''Real, geçen sezonlara göre daha iyi bir takım. Geçmişe göre daha tehlikeli. Ancak Barcelona için hissettiklerim kimseyi şaşırtmasın. Dedem beni küçükken Nou Camp'a götürmüştü ve evimizde Barça-Real maçları için özel partiler verirdik. Dileğim yanlış anlaşılmasın ama elbette ki Barcelona'nın kazanmasını istiyorum ve kazanacaklarını sanıyorum'' diye konuştu.

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