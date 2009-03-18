T24 LogoT24 Logo
Spor

Fabregas’a 'tükürük' suçlaması

Arsenal'ın kaptanı Cesc Fabregas, Hull City'nin antrenörü Brian Horton'a tükürmekle suçlanıyor.

18 Mart 2009 02:00

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'ın kaptanı Cesc Fabregas, Hull City'nin antrenörü Brian Horton'a tükürmekle suçlanıyor.

Hull City Teknik Direktörü Phil Brown, dün akşam Federasyon Kupası'nda Arsenal'in 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, takım kaptanı Fabregas'ın, soyunma odasına giderken antrenör Brian Horton'a tükürdüğünü iddia etti. Brown, "Herhalde kendiyle gurur duyuyordur, ayaklarına isabet ettirdi" dedi.

Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger ise konuyla ilgili bilgisinin olmadığını belirtirken, "Ben bir şey görmedim" diye konuştu.

Fabregas da daha sonra kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, suçlamaları kesin bir dille reddederken, "Futbol kariyerim boyunca sahaya bile tükürmedim. Oynamadığım bir maçta neden böyle bir şey yapayım ki? Maçı kaybetmelerinden ötürü yaşadıkları hayal kırıklığını anlıyorum, ancak bunun acısını benden veya bir başka Arsenal oyuncusundan çıkarmasınlar" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki futbolcu, geçen yıl Aralık ayından bu yana devam eden sakatlığı nedeniyle bu maçta yer almadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24