Fabregas’a 'tükürük' suçlaması

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'ın kaptanı Cesc Fabregas, Hull City'nin antrenörü Brian Horton'a tükürmekle suçlanıyor.



Hull City Teknik Direktörü Phil Brown, dün akşam Federasyon Kupası'nda Arsenal'in 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, takım kaptanı Fabregas'ın, soyunma odasına giderken antrenör Brian Horton'a tükürdüğünü iddia etti. Brown, "Herhalde kendiyle gurur duyuyordur, ayaklarına isabet ettirdi" dedi.



Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger ise konuyla ilgili bilgisinin olmadığını belirtirken, "Ben bir şey görmedim" diye konuştu.



Fabregas da daha sonra kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, suçlamaları kesin bir dille reddederken, "Futbol kariyerim boyunca sahaya bile tükürmedim. Oynamadığım bir maçta neden böyle bir şey yapayım ki? Maçı kaybetmelerinden ötürü yaşadıkları hayal kırıklığını anlıyorum, ancak bunun acısını benden veya bir başka Arsenal oyuncusundan çıkarmasınlar" ifadelerini kullandı.



21 yaşındaki futbolcu, geçen yıl Aralık ayından bu yana devam eden sakatlığı nedeniyle bu maçta yer almadı.

