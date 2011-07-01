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Spor

FABİANO VE MUSLERA BORSAYA BİLDİRİLDİ İSTANBUL (A.A)

01 Temmuz 2011 21:59

-FABİANO VE MUSLERA BORSAYA BİLDİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - Galatasaray, Luis Fabiano ve Fernando Muslera'nın transferleri için görüşmelere başlandığını açıkladı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderilen ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, ''San Paolo FC oyuncularından Luis Fabiano ve SS Lazio oyuncularından Fernando Muslera ve kulübü ile resmi görüşmelere başlanmış olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir'' denildi.  

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