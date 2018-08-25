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Spor

Fabian, Fenebahçe için İstanbul'a geliyor

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Marco Fabian, yarın saat 19

25 Ağustos 2018 22:58

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe\'nin kadrosuna katmak istediği Marco Fabian, yarın saat 19.00\'da İstanbul\'a gelecek.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt\'ta forma giyen orta saha oyuncusu Marco Fabian, Fenerbahçe\'ye transferi konusunda detayları görüşmek üzere yarın saat 19.00\'da İstanbul\'a gelecek. Meksikalı oyuncunun yarın İstanbul\'a ulaştıktan sonra sözleşmesindeki son pürüzleri çözerek kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.
SOSYAL MEDYADAN TAKİBE ALDI
29 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe\'yi takibe alması, transferin bittiği şeklinde yorumlandı.
Fabian, Eintracht Frankfurt\'un bugün Freiburg ile oynadığı Bundesliga mücadelesinde kadroda yer almamıştı.

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