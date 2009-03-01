Fabian Ernst sert çıktı!



Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Fabian Ernst, Türkiye'ye tatil yapmaya gelmediğini, en büyük hedefinin Beşiktaş'la şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.



Fabian Ernst, Beşiktaş Dergisi'nin Mart ayı sayısında yer alan röportajında, hedeflerinin sorulması üzerine, ''Ben buraya tatil yapmaya gelmedim. En büyük hedefim sezon sonunda Beşiktaş'la şampiyonluk yaşamak'' dedi.



Almanya'da Werder Bremen ve Schalke 04 gibi takımların formalarını giydiğini hatırlatan Ernst, ''Almanya'da büyük kulüp forması giydikten sonra sıra yabancı bir ülke ve oranın büyük bir kulübündeydi. Tercihim de Türkiye ve Beşiktaş oldu'' dedi.



Küçüklüğünden beri etrafında hep Türk arkadaşları bulunduğunu anlatan Alman futbolcu, ''Türkiye'ye çok uzak değildim. Kültürü de biliyorum. Bu nedenle yabancılık çekmeyeceğimi düşünüyordum. Arkadaşlarımın da desteği ve tavsiyesi ile Türkiye'de karar kıldım. Genel olarak Türk insanı bence çok iyi. Arkadaşlarımla hep iyi ilişkilerim oldu. Zaten burada kolayca kabullenilip, sevilmekle yanılmadığımı anladım'' diye konuştu.



Ernst, Beşiktaş taraftarlarının kendisini havalimanında karşılaması ile ilgili olarak şunları kaydetti:



''Gerçekten çok etkileyiciydi. Taraftarın Beşiktaş'ı ne kadar çok sevdiğini de bu şekilde görmüş oldum. Almanya'dan farklı bir atmosferdi. Gösterilen ilgi karşısında etkilendim ve çok mutlu oldum. Ayrıca oyuncuların tek tek tribünlere çağrılması Almanya'da pek olan bir şey değil. Gerçi Türk takımlarına karşı oynadığımız maçlar öncesinde bunu görmüştüm. Bana o zaman ilginç gelmişti. Şimdi bunu ben de yaşıyorum. Özellikle ısınmayı kesip taraftarları selamlamak beni heyecanlandırdı ve çok hoşuma gitti.''



Orta sahada, defansif yönü ağırlıklı bir pozisyonda oynadığını kaydeden Ernst, ''Bulunduğum bölgeyi esasında çok seviyorum. Çünkü bütün oyunu görebiliyorum, her şey önümde gerçekleşiyor. Bunu organize etmek hoşuma gidiyor. Topu sevdiğim için al-verler çok oluyor. Sanıyorum benle takım daha dengede oynuyor'' şeklinde konuştu.



Ernst, ''Türkiye'deki hakemler konusunda bilgin var mı'' sorusuna gülerek, ''Esasında duyduğum çok şey var ama benim için en güzeli, ne ben onları anlayacağım ne de onlar beni anlayacak'' yanıtını verdi.



Çift ön liberolu mu, tek ön liberolu sistemde mi daha rahat oynadığı sorusuna da Ernst, şöyle yanıt verdi:



''Beşiktaş'ta daha yeniyim. Tam anlamıyla benim karar vereceğim durum değil. Ne söylenirse onu yaparım. Çiftli ya da tekli sistem fark etmez. Ama şöyle söyleyebilirim; çift ön libero oynadığınız zaman ileriye çıkma fırsatını daha çok buluyorsunuz. Hem ben hem de diğer arkadaşım. Aynı zamanda defansı da çift ön liberoyla daha kolay kontrol edebiliyorsunuz.''



Ernst, Almanya Milli Takımı'na gitmemenin kendi tercihi mi olduğu sorusu üzerine de Ernst, ''2006 Dünya Kupası'ndan sonra takımın başına yeni bir hoca geldi. Sanırım onunla tam iletişim kuramadık. Sanırım bu iletişim kopukluğundan dolayı milli takımda görev almıyorum. Muhtemelen aynı hoca olduğu sürece milli takımda tekrar oynamayacağım. Ama başkası gelirse bilemiyorum, değerlendiririm'' ifadelerini kullandı.