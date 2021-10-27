Faal bir futbolcu ilk kez eşcinsel olduğunu açıkladı; "Bana herkesle eşit bir şekilde davranılmasını istiyorum"

Avustralya'da A-League kulüplerinden Adelaide United'da oynayan Josh Cavallo, eşcinsel olduğunu kamuoyuyla paylaşarak, dünyada bunu duyuran ilk profesyonel erkek futbolcu oldu.

Avustralya erkek futbolu A-League kulüplerinden Adelaide United’ın resmi Twitter hesabından “Josh’ın gerçeği” başlıklı bir video paylaşıldı.

Futbolcu, videoda “Herkese merhaba ben Josh Cavallo. Adelaide’deki evimdeyim. Herkesle paylaşmam gereken kişisel bir mesele var. Ben bir futbolcuyum ve eşcinselim” dedi.

Cavallo, küçüklüğünden bu yana eşcinsel olduğunu saklamak zorunda hissettiğini, utandığını söyledi.

“Tek isteğim futbol oynamak ve bana herkesle eşit bir şekilde davranılması” diyen Cavallo, “İkili hayat yaşamak çok yorucu. Bunu kimsenin yaşamasını istemiyorum” dedi.

Cavallo, daha önce eşcinsel olduğu ortaya çıkarsa insanların kendisi hakkında farklı düşüneceğinden, kendisine kötü sözler edeceklerinden ya da alay edeceklerinden endişelendiğini anlatarak ekledi:

"Ancak öyle olmadı. Tam tersine insanlardan daha fazla saygı gördüm."