FA Cup'ta ilk finalst Chelsea



İngiltere Federasyon Kupası'nda Arsenal'i 2-1 mağlup eden Chelsea, finale yükselen ilk takım oldu.



FA Cup yarı finalinde Şampiyonlar Ligi'nde yarı final vizesi iki takım Arsenal ile Chelsea karşılaştı.



Chelsea, 1-0 yenik duruma düştüğü maçı Malouda ve Drogba'nın golleriyle 2-1 kazanarak Arsenal'i kupanın dışına itti.



Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Arsenal'di. 18. dakikada Walcott'un attığı golle 1-0 öne geçen kırmızı-beyazlılar, Malouda'nın 33. dakikada gelen golüne engel olamadı ve Chelsea skora 1-1 eşitlik getirdi.



Kalan sürede başka gol olmazken, ilk devre 1-1 sona erdi.



İkinci yarıda büyük bir çekişme yaşanırken, Drogba 84. dakikada topu ağlara göndererek Chelsea'yi 2-1 öne geçirdi. Kalan bölümde Arsenal'in çabaları sonucu değiştirmezken, Chelsea sahadan 2-1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.



MANCHESTER UNITED - EVERTON



Hafta sonunda Wembley'deki ikinci yarı final randevusu Manchester United ile Everton arasında.



Hakem Steve Bennet'ın hastalanması üzerine Mike Riley'in karşılaşmaya atanması Everton menajeri David Moyes'in tepkisine neden oldu. Basın toplantısında Riley'nin United taraftarı olduğunu ima eden Moyes, bu konuda gelen soruya, "bunu federasyonla konuşun" cevabını vermişti.



Moyes, riley'in iki takımın 2003 yılında yaptığı Fa Cup maçında aleyhlerine haksız bir penaltı vermesini de "delil" olarak öne sürdü.



Futbol federasyonundan yapılan açıklamada ise, hakem Riley'e sonuna kadar güvenildiği vurgulandı.



Everton'da Fransız golcü Luis Saha'nın durumu belirsizliğini koruyor. Brezilyalı Jo ise daha önce Manchester City forması ile kupada görev yaptığı için forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Nijeryalı Yakubu Ayigbeni'nin ise daha önce sezonu kapattığı açıklanmıştı.



Bu sezon 5 kupayı hedefleyen, bu yolda Carling Cup ve kulüpler dünya şampiyonluğunu elde eden Manchester United, Fa Cup'a kilitlendi.



United, yarı finaldeki rakibi lig 6.sı Everton'dan bu sezon 19 puan fazla toplamayı başardı. Bunun yanı sıra manchester united, everton'a karşı 8 maçtır yenilmiyor. Ancak Everton'ın 1995 finalinde, United'ı yenerek kupaya uzandığını da hatırlatalım.

