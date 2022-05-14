FA Cup'ta dev final; Wembley'de Liverpool ile Chelsea karşılaşıyor

İngiltere Premier Lig'in dev kulüpleri Chelsea ve Liverpool, FA Cup finalinde karşı karşıya gelecek. 14 Mayıs Cumartesi günü 18.45'te Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka Tivibu Spor'dan yayınlanacak.
Chelsea, kulübün eski sahibi Roman Abramovich'in yarattığı ekonomik krizlerin ardından sezonu kupa ile kapatmak istiyor. Liverpool ise İngiltere Lig Kupası'nı kazanmasının ardından gözünü FA Cup'a dikti.
Yarı finalde geçen sezonun şampiyonu Manchester City'i uzatmalarda gelen skorla 3-2 yenen Liverpool, 12 yılın ardından tekrar FA Cup finaline adını yazdırdı.
Geçen sezonun FA Cup finalisti Chelsea ise Crystal Palace'ı 2-0 yenerek finale art arda 3. kez çıkma başarısı gösterdi.
FA Cup final tarihinde ikinci defa
FA Cup final tarihinde 2012 yılında ilk kez karşı karşıya gelen iki İngiliz kulübü, tekrar finalde buluştu.
Chelsea, 2012 FA Cup finalinde Liverpool karşısında Didier Drogba ve Ramires'in golleriyle 2-1 galip gelerek kupayı 8. kez müzesine götürmüştü.
Liverpool, kulüp tarihinde FA Cup'ı 7 kez kazanma başarısı gösterirken son şampiyonluğunu ise 2006'da aldı.
Chelsea ve Liverpool arasında oynanan son 5 maç 3 beraberlik çıkarken iki İngiliz ekibi, birbirlerine karşı birer galibiyet bulabildi.