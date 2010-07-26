F35'lerin ve Sikorsky'lerin motorlarını Kale Kalıp üretecek

T24 - Sikorsky helikopterlerin ve F35 modeli askeri savaş uçaklarının motorunu geliştiren ABD’li UTC ile Kale Kalıp üretim anlaşmasına imza atacak. Uçakların motorları Ege'de serbest bölgede üretilecek.



Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, 1940’larda Türkiye’de 112 değişik uçak üretildiğini, 1955’de Hollanda’dan 30 uçak siparişi alındığını buna karşılık uçak fabrikasının 1959’da kapatıldığını belirterek, “Uçak motoru fabrikasını da traktör fabrikası haline getiriyoruz. Uçak üretimi konusunun bu şekilde sona ermesi Türkiye açısından hazin bir durum” dedi.





Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, F35 askeri uçaklarının F135 motorlarını Kale grubu şirketlerinden Kale Kalıp’ın üreteceğini açıkladı. Bakan Çağlayan, ABD temaslarını tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönerken uçakta gazetecilere görüşmeleriyle ilgili bir değerlendirmede bulundu.



Çağlayan burada yaptığı açıklamada, ABD’de United Tenologies Corporotion (UTC) şirketinin yetkilileriyle görüştüğünü, bu şirketin Amerikan Fortune’nin 500 büyük şirket listesinde 37’inci sırada yer aldığını hatırlattı. Bu şirketin 2009 yılında Kale Kalıp ile görüşmeye başladığını belirten Çağlayan, konuyla igili şu bilgileri verdi:



“Önümüzdeki hafta anlaşmayı imzalayacaklar. UTC hem Sikorsky helikopterlerini hem de F35 askeri uçaklarının F135 motorlarını yapıyor. F35 askeri uçaklarının F135 motorlarını Kalep Kalıp üretecek. İlkin yüzde 90’dan fazlasını, çok kısa süre sonra da tamamını imal edecek. Bu, Eskişehir’de F16’ların motorlarını üreten TEI’nin (TUSAŞ Motor Sanayi) ardından Türkiye’nin ikinci motor fabrikası olacak. Ortaklık yüzde 51 Türk, yüzde 49 UTC şeklinde.”



Yapılan çalışmalarda ana şirketin UTC, bu işleri yapan alt şirketin ise “Pratt&Whitney” olduğunu anlatan Bakan Çağlayan, “Pratt&Whitney ana şirketin yüzde 35 cirosunu gerçekleştiriyor. Askeri motor, uzay araçlarının motorları, ticari araç motorları yapıyor. Güç sistemleri konusunda üretimi var” diye devam etti.





‘Üretim bu yıl başlar’



Kalep Kalıp’ın, bu iş için 50 milyon dolarlık araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışması yapacağını vurgulayan Çağlayan, “Bu yıl üretime başlayacaklar. Önümüzdeki hafta UTC’den bir heyet gelecek. Muhtemelen Ege Serbest Bölgesi’nde üretecekler” dedi.





UTC, THY ile çalışıyor



Bakan Zafer Çağlayan, UTC’nin Sikorsy helikopter üretiminde de Alp Havacılık ve Kale Kalıp ile birlikte çalıştığını, şirketin Alp Havacılık ve Kale Kalıp ile bir Sikorsky helikopterinin tamamını Türkiye’de dizayn edip, üretimini yapıp ihraç etmek istediğini de bildirdi. Zafer Çağlayan, “80 milyon dolarlık ihracat yaptılar. Ancak günde 1 milyon dolarlık ihracat için görüşmeler devam ediyor” dedi. UTC ile Türk Hava Yolları’nın (THY) Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir bakım merkezleri olduğunu bildiren Çağlayan, “THY ile 500 milyon dolar ciro hedefliyorlar” şeklinde konuştu.





