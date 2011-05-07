F35'lerin motorları artık Türkiye'de üretilecek

T24 - İzmir Küresel savunma araçları arasında en önemli uçaklardan biri olan F35’lerin motor parçaları artık Türkiye’de üretilecek. Fabrikanın temel atma töreninden fotoğraflar

Kale Grubu ve dünyanın önde gelen havacılık şirketlerinden Pratt & Whitney, İzmir Ege Serbest Bölge’de F35’lerin F135 adı verilen motor parçalarını üretmek için yeni bir ortak girişime imza attı.

Toplamda 60 milyon dolar maliyete sahip olan projede, Kale Grubu ve Pratt & Whitney, temelde uçak motoru parçaları ve alt montaja odaklanmayı, ileriki yıllarda ise F135 motorlarının parçalarını üretmeyi temel alacaklarını açıkladı.

Ortak girişim önümüzdeki beş yılda yaklaşık 700 kişiye yeni iş imkanı sağlamayı planlarken, titanium sıcak şekillendirme, elektron işin kaynağı gibi birçok yeni teknolojiler ve kabiliyetler kazandırma hedefleniyor.

F35, tüm zamanların en büyük savunma sistemleri tedarik projelerinden biri olarak kabul ediliyor ve bugüne kadar bugüne kadar geliştirilen tek 5’inci nesil uçak projesi olarak gösteriliyor.



Sanayi sektöründe lider

Türkiye’nin savunma sanayisinin önemli şirketlerinden biri olarak kabul edilen Kale Grubu, hali hazırda Boeing ve Airbus gibi küresel havacılık sektörünün en önemli şirketlerine parça desteği sağlıyor.

Şirketin yetkilileri, bundan sonra da savunma alanındaki fırsatları, yabancı ortaklarla devam ettirmeyi planladıklarını açıkladı.

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Okyay, “Havacılık sanayiinde ise, Boeing, Lockheed Martin, Airbus gibi dünyanın en büyük havacılık firmalarının, birinci seviye, kritik gövde ve kanat parçaları üreticisi konumundayız. Yine bu sektörde, Kale Baykar ortaklığı olarak şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmiş yegane Milli İnsansız Hava Araçlarının üreticisiyiz. Bugün havacılık sektöründeki bu yatırım ile birlikte uçak motor sanayiine de giriş yapmış oluyoruz. Tüm bu faaliyetler, Kale Grubu olarak, bizim bu sektöre ne kadar stratejik baktığımızı göstermektedir” diye konuştu.

Devlet erkanında önemli isimlerin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sanayi Bakanı Nihat Ergün, ABD Büyükelçisi Francis J. Ricciardone, Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz, İzmir’deki fabrika temel atma törenine katıldı.

Tören sırasında konuşmasını Türkçe yapan ABD Büyükelçisi, bu büyük girişimin ABD ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geleceğinin ne kadar parlak olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Gül ise, “ABD ile Türkiye arasında siyasi ve askeri alandaki işbirliğinin artık ticaret alanına da taşınması gerekiyor. ABD Başkanı Barack Obama da göreve geldikten sonraki ilk deniz aşırı ziyaretinde Türkiye’yi ziyaret ettiğinde, kendisine bu hakkında şikayetimi dile getirmiştim. Obama ise bu konu hakkında hemen çalışmaya başlayacaklarını belirtti. Umarım bu girişim ülke içindeki ve dışındaki diğer şirketlere de örnek olur” dedi.



Türkiye kendi uzay mekiğini fırlatmalı

Tören sırasında konuşan Sanayi Bakanı Ergün ise, Türkiye’nin kendini artık ucuz iş gücü ya da ucuz üretim pazarından ziyade, ileri teknoloji ürünler üreten bir ülke olarak görmesi gerektiğine dikkat çekti.



Ergün, “2023 vizyonuna sahip Türkiye’nin artık kendi yolcu uçağını, askeri uçağını ürettiğini, kendi ürettiği uzay mekiğini fırlattığını görmek istiyoruz” dedi.

Kale Pratt & Whitney adını alan ortak girişimde, yüzde 51 hissenin Kale’ye, yüzde 49’luk hisseninse ABD’li ortağa ait olduğu belirtildi.

Savunma ve Havacılık sektörüne 1987 yılında giriş yapan Kale Grubu, bu projeyle ilk kez motor sanayiine de adım atmış olacak.