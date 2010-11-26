-F1'İN PATRONUNA LONDRA'DA SALDIRI LONDRA (A.A) - 26.11.2010 - Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone'ın, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ofisinin dışında saldırıya uğradığı ve 200 bin sterlin değerindeki mücevherlerinin çalındığı bildirildi. Londra Metropolitan polisinin verdiği bilgiye göre Ecclestone, kentin lüks semtlerinden Knightsbridge'deki ofisinin dışında önceki gece 4 kişinin saldırısına uğradı. 80 yaşındaki Ecclestone'ın başına aldığı darbe nedeniyle hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polisin saldırganları bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.