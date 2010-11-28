F1'in patronu gasp edildi

T24 - Bernie Eccleston’u döven dört soyguncu Formula 1 patronunun parasını ve kol saatini de aldı



Formula 1 patronu Bernie Ecclestone (80), Londra’nın göbeğinde soyguncuların saldırısına uğradı. Başına aldığı darbeler sonrası hastaneye kaldırılan Eccleston’un yüzü tanınmaz hale geldi. Çarşamba gecesi ofisinden Brezilyalı kız arkadaşı Fabiani Flosi (31) ile ayrılan Eccleston akşam saat 22.30 sularında 4 soyguncuyla karşı karşıya geldi.

Hiçbir şey söylemeden Eccleston’u dövmeye başlayan soyguncular, Formula 1 patronunun üzerindeki nakit para ve kol saatiyle kız arkadaşının kulaklarındaki küpeleri alarak olay yerinden uzaklaştı. Yediği dayakla bilincini kaybeden Eccleston hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından dün taburcu edilen ünlü işadamı, yaşadıklarını İngiliz basınına antattı. Eccleston, “Kendimi iyi hissediyorum, biraz ağrılar var. Ciddi dayak yemişim. İsteseydiler zaten üzerimizdeki tüm değerli şeyleri verirdim. Yaptıkları şey çok aptalcaydı” dedi. Yere düştüğü sırada önce kızarkadaşının yardım çığlıklarını duyduğunu ve sonra da bilincini kaybettiğini söyleyen Eccleston, soyguncuların çaldıklarının çok para etmeyeceğini açıkladı. Ancak İngiliz basını soyguncuların 300 bin dolarlık mücevper ve takı çaldığını yazdı. Fabiana Flosi ise “Böyle şeylerin sadece Brezilya’da olacağını sanıyordum. Neyse ki Bernie’nin sağlığı şimdi iyi” dedi.



