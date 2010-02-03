F1'den Kenan Sofuoğlu'na tehdit

Motosiklet Federasyonu Başkanı Süleyman Memnun, Dünya Süpersport şampiyonu sporcu Kenan Sofuoğlu’nun F1 patronu Bernie Ecclestone tarafından tehdit edildiğini ve gözdağı verildiğini söyledi.



Formula 1’in dünyaca ünlü organizatörü ve büyük patronu Bernie Ecclestone, motosikletteki, dünya supersport şampiyonu sporcu Kenan Sofuoğlu’na tehditle karışık gözdağı verdi.



Yaklaşık 200 milyon dolara malolan ve kullanım hakkı nedeniyle sık sık tartışmaların gündemine oturan İstanbul Park krizi “tehditli” bu son gelişmeyle farklı bir boyuta ulaştı.



Motosiklet Federasyonu’nun dünya çapında organizasyonları alabilmek için talep ettiği ve kullanım hakkı için her yola başvurduğu kampanyaya son olarak şampiyon motosikletçi Kenan Sofuoğlu da katılmış, “Ülkemde yarışmak istiyorum” diyerek devlet büyüklerinden yardım beklediğini dile getirmişti.



Ayrıca İstanbul Park Pisti ile ilgili detaylı bir rapor hazırlayarak Ocak ayı içinde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Özak’a bilgi veren Motosiklet Federasyonu ve genel müdürlük yöneticilerinin kafilesinde yer alarak Bakan Özak’a sıkıntılarını anlatmıştı.



Bu toplantıdan bir kaç gün sonra Motosiklet Federasyonu Başkanı Süleyman Memnun’u arayan Sofuoğlu, pist konusundaki tartışmaların dışında kalmak istediğini yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi yapacağı için problem yaşamak istemediğini söyledi.





Memnun şaşkın!



Şampiyon motosikletçiyi Türkiye’de yarıştırabilmek için çalmadık kapı bırakmayan, pistin kullanım hakkıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık makamına bile detaylı rapor hazırlayan Federasyon başkanı Memnun, Sofuoğlu’ndaki bu çekingenliğin nedenini araştırınca gerçek ortaya çıktı.



Başkan Süleyman Memnun, ısrarlı sorular karşısında Kenan Sofuoğlu’nun dayanamayıp sıkıntısını dile getirdiğini ve “Başkanım, son bakan ziyaretinin ardından İstanbul Park Genel Müdürü Can Güçlü benimle görüşmek istediğini söyledi. Bu görüşmede F1 patronu Ecclestone’nun gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek motor sporları dünyasındaki gücünden bahsetti. Ayrıca benim 2011’de geçmeyi düşündüğüm Moto GP’nin organizasyonuna bile talip olabileceğini hatırlattı. Takım bulma konusunda sıkıntı yaşayabileceğim imasında bulundu” sözleriyle üstü kapalı tehdit edildiğini açıkladı.





Türkiye arkanda!



Bu ahlaksız tehdit karşısında şaşkına döndüğünü belirten Motosiklet Federasyonu Başkanı Süleyman Memnun, Sofuoğlu’na bunlardan yılmaması gerektiğini söyleyerek, “O bu dünyanın en güçlü ismiyse senin de arkanda koskoca bir ülke, Türkiye Cumhuriyeti var. Bizi inandığımız yoldan çeviremezler ve bu oyunlarla korkutamazlar. İstanbul Park konusundaki haklılığımızı sonuna kadar anlatmaya devam edeceğiz. Sen yeter ki yılmadan mücadelene devam et” diye konuştu.



