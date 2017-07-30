F1'de Vettel hız kesmiyor!

Formula 1'in Macaristan'da koşulan ayağını Ferrari sürücüsü Alman Sebastian Vettel kazandı. Vettel, Macaristan Grand Prix'ini kazanarak puanını 190'a yükselterek 2. sıradaki Lewis Hamilton ile puan farkını 14'e çıkardı. Yarışta 2'nci sırayı Kimi Raikkonen, 3'üncü sırayı da Valtteri Bottas aldı.

Sebastian Vettel bu sezonki 4. yarışını kazanırken, 46. kariyer zaferini yaşadı. Genel sıralamada 176 puanla 2'nci sırada yer alan Lewis Hamilton ise yarışı 4. olarak tamamladı.

Sezonun bir sonraki basamağı, 25-27 Ağustos tarihleri arasında Belçika'da koşulacak.