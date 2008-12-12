F1'de kriz tedbirleri



Monaco'da toplanan Dünya Motor Sporları Konseyi'nden, küresel mali krizden ciddi biçimde etkilenen Formula 1'de maliyetlerin düşürülmesiyle ilgili yeni kararlar çıktı. Yeni kararlarla Formula 1 takımlarının masraflarının en az yüzde 30 oranında düşürülmesi öngörülüyor.







Dünya Motorsporları Konseyi toplantısının ardından Formula 1'de uzun zamandır merakla beklenen ekonomik tedbir kararları açıklandı.



FIA Başkanı Max Mosley'nin standart Cosworth motoru kullanılması yönündeki teklifi kabul edilmedi. Ancak motor maliyetlerini düşürecek önlemler alındı. Yeni düzenlemeyle 2009 sezonu boyunca her pilot yarışlarda maksimum 8 motor kullanabilecek. Cuma testlerinde kullanılanlarla birlikle her takımın sezonluk 20 motor hakkı olacak. Bu da motor ömürlerinin bugünkünden iki kat fazla olması anlamına geliyor.



Motorlar 18 bin devir ile sınırlandırılacak. Ayrıca, yarışlardan önceki cuma testleri dışında sezon için yapılan tüm testler yasak olacak. Bağımsız takımların motor maliyetleri yüzde 50 oranında düşecek.



2010 yılı için küçük takımların yıllık motor maliyetlerinin 5 milyon Euro'nun altına indirilmesi planlanıyor. 2011 ve 2012'de aynı motorların kullanılması öngörülüyor. 2010'dan itibaren yarışlarda lastik ısıtıcısı kullanılmaması, pit stoplarda benzin koyulmaması ve yarış mesafelerinin kısaltılması da gündemde...



Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone'ın mevcut puanlama sistemine alternatif olarak sunduğu madalya önerisinin ise yapılacak kamuoyu araştırmasının ardından tekrar görüşülmesine karar verildi.

