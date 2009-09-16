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Spor

F1'de büyük skandal

Renault pilotu Nelson Piquet, geçen yıl Singapur'daki yarışta aldığı direktifle Alonso'nun yarışı kazanmasını sağladığını açıkladı.

16 Eylül 2009 03:00

Formula 1 takımlarından Renault'ta patlak veren skandalların ardından takım patronu Flavio Briatore ve mühendis şef Pat Symonds'un takımla ve şirketle ilişkilerinin kesildiği bildirildi.

Geçtiğimiz yıl Formula 1'de koşulan Singapur Pisti'nde Renault pilotu Nelson Piquet Junior'dan kasten kaza yapmasının istenmesi Renault takımının patronu Flavio Briatore ve mühendis şef Pat Symonds'un başını yedi.

Renault takımından yapılan açıklamada, iki ismin hem takımla hem de şirketle yollarının ayrıldığı ifade edildi.

Skandal geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış ve Renault'tan ayrılması gündemde olan Nelson Piquet Junior yaptığı şok itirafla bir anda gündeme bomba gibi düşmüştü.

Piquet'ye 'kaza yap' anonsu

Nelson Piquet, geçtiğimiz yılki Singapur GP'sinde takım yöneticilerinin kendisinden bilerek kaza yapmasını istediklerini ve bu yöntemle Fernando Alonso'ya avantaj kazandırıldığını iddia etmişti.

Gerçekten de Fernando Alonso'nun söz konusu yarışı kazanmasını manidar bulan FIA yetkilileri yaptıkları soruşturmada telsiz konuşmalarından iddiaların doğru olduğunu tespit etmişti.

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