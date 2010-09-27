-F1 PİLOTU PIRELLI LASTİKLERİNİ TEST EDECEK LONDRA (A.A) - 27.09.2010 - Formula 1 takımlarından Sauber'in pilotuyken son 5 yarış için yerini Nick Heidfeld'e kaptıran İspanyol Pedro de la Rosa, Pirelli'nin test pilotluğunu yapacak. Sezonun 15. yarışı olan Singapur Grand Prix'si öncesinde Sauber'deki işine son verilen De la Rosa, 2011 sezonundan itibaren Formula 1'in lastik sağlayıcılığını yapacak Pirelli'nin test pilotluğuna getirildi. İspanyol pilot, ''Özellikle Formula 1'de önemli işlerden biri olan lastik test pilotluğu, her zaman keyif aldığım bir görev'' dedi. Bu iş için fazla vaktinin olmadığını, yapacağı çok iş olduğunu ifade eden De la Rosa, ''Başarılı bir işbirliği olacağına eminim. Yeni işimi dört gözle bekliyorum'' ifadelerini kullandı. De la Rosa, ilk olarak Ekim ayının başında, İspanya'da Toyota'nın TF109 aracını test edecek. Sezon sonunda Formula 1 ile anlaşması sona eren Bridgestone'un yerini, Pirelli'nin alacağı açıklanmıştı.