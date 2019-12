-F1 PİLOTLARINDAN İSTANBUL PARK DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL (A.A) - 01.05.2011 - Formula 1'de 6-8 Mayıs'ta yapılacak DHL Türkiye Grand Prix'si öncesi pilotlar, İstanbul Park Pisti'ni değerlendirdi. Pilotlar, Formula 1'in resmi sitesine yaptıkları açıklamalarda, İstanbul'daki pistin heyecan verici, sekizinci virajın zorlu olduğu konusunda birleşti. Son dünya şampiyonu Red Bull pilotu Sebastian Vettel, Türkiye'deki pisti sevdiğini belirterek, ''Hızlı ve yavaş her türden viraj var, sekizinci dönüş gibi. Harika bir viraj. Her sene bu virajı düzgün bir şekilde geçmeye çalışıyoruz. Hızlı ve birçok tepesi var, bu yüzden nereye gideceğini çok zor görüyorsun. Virajda dönüş yapıyorsun ve en iyisini umuyorsun'' diye konuştu. İstanbul Park'ın lastikler için zor bir pist olduğunu ifade eden Vettel, ''Genelde oldukça sıcak oluyor. Burayı özellikle seviyorum çünkü burası ilk Formula 1 deneme sürüşünü yaptığım yer'' dedi. Vettel'in takım arkadaşı Avustralyalı pilot Mark Webber ise ''İstanbul Park'ı seviyorum. Birçok viraj var ve bu da pisti daha zorlu yapıyor. Sekizinci viraj çok çok uzun bir viraj. Birçok zirvesi var ve çok hızlı. Bu da lastiklere ve pilotun boynuna daha fazla yüklenilmesine sebep oluyor'' ifadelerini kullandı. Geçen yıl İstanbul Park'taki yarışı kazanan Vodafone McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, İstanbul Park'ın çok keyif aldığı bir pist olduğunu söyledi. Hamilton, İstanbul Park'ın çok modern olduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''Burası aynı zamanda altınızda araba olmasının gerçek avantajlarını hissettiğiniz bir yer. Tabii ki herkes fantastik bir viraj olan sekizinci virajdan bahsediyor ama ben aynı zamanda geç frene basarak girdiğiniz dokuzuncu ve onikinci virajları çok seviyorum. Çünkü hala hızlı giderken viraja girebiliyorsunuz ve bu gerçekten çok büyük keyif veriyor. Pilotlar yarış boyunca özellikle hızlı ve tümsekli olan sekizinci virajda lastiklerini kollamak için çok çalışacaklar. Sekizinci viraj tüm takvimde lastikler için çok dikkat gerektiren virajlardan biri.'' Mercedes GP'nin Alman pilotu Nico Rosberg, 2011 sezonuna beklediklerinden daha zorlu bir başlangıç yaptıklarını, ilk üç yarışın kendilerine inişli çıkışlı duygular yaşattığını ifade etti. Melbourne ve Malezya'da hayal kırıklığı yaşadıklarını ama Shangai'daki yarıştan sonra araçlarının potansiyelini kanıtladıklarını kaydeden Rosberg, şunları söyledi: ''Takım gelişme yönünde çok iyi bir adım attı ve hafta sonundan çok şey öğrendik. Umarım şimdi Türkiye için ileri doğru bir adım daha atacağız ve iyi bir performans sergileyeceğiz. Paskalya tatilinde ailemle çok iyi vakit geçirdikten sonra İstanbul Park'taki yarışa gelmeyi dört gözle bekliyorum. Sekizinci viraj, yılın en zorlu virajlarından biri. Hayali bir Formula 1 parkı yaparsam bu virajı kesinlikle dahil ederdim.'' Mercedes GP'nin efsanevi pilotu Michael Schumacher ise İstanbul Park Pisti'nin pilotlara iyi bir rekabet sağladığını belirterek, ''İstanbul Park saat yönünün tersine dönüyor, birçok iniş çıkışı ve farklı viraj şekilleri var yani burası yarışmak için çok hoş. Takımımız çok yoğun olarak çalışmaya devam ediyor. Eminim ki eğlenceli ve olumlu hafta sonu geçireceğiz'' diye konuştu. Renault'un Rus pilotu Vitaly Petrov da İstanbul'daki pistin planını sevdiğini ifade ederek, ''Birçok hızlı ve yavaş virajı var. Her şeyin iyi bir karışımı var. Aynı zamanda tamamen teknik bir pist. Hepimiz İstanbul'daki ünlü sekizinci virajı biliyoruz. Diğer bir yönden değerlendirecek olursam, pist çok geniş ve bu onu güvenli yapıyor. Pist aynı zamanda virajlarda rakiplerimizi geçmemize izin veriyor ve bu da yarışı iyi yapan şeylerden biri'' ifadelerini kullandı.