-F1 PİLOTLARI ALL STARS'A YENİLDİ İSTANBUL (A.A) - 04.05.2011 - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde, Nazionale Piloti işbirliğiyle düzenlenen ''Formula Futbol Şöleni'', Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapıldı. Formula 1'de mücadele eden Red Bull takımının dünya şampiyonu Alman pilotu Sebastian Vettel ile Renault'nun Rus pilotu Vitaly Petrov'un da aralarında bulunduğu F1 ve GP2 pilotları, Erhan Önal, Hasan Şaş, Hami Mandıralı, Semih Yuvakuran, Zafer Öger gibi eski futbolcular ile Yılmaz Erdoğan, Ege ve Kerem Alışık gibi sahne ve gösteri dünyasından ünlülerin de yer aldığı All Stars takımıyla karşılaştı. Formula Futbol Şöleni'nde F1 takımı, All Stars ekibine 6-5 mağlup oldu. All Stars Takımı'nın gollerini Hasan Şaş, Ümit Davala (2), Harun Tekin, Uğur Meleke ve Özgür Çevik atarken F1 Takımı'nın golleri Colletti, Engel, Petrov, Hasan Şaş ve d'Ambrosio'dan geldi. -MAÇIN GELİRİ KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARA- Formula 1 ve All Stars takımlarını karşı karşıya getiren gösteri maçından elde edilen gelir, yurt içi ve yurt dışında korunmaya muhtaç çocuklar yararına kullanılacak. -VETTEL STADI ŞAŞIRDI- Karşılaşmanın ilk yarısında sahada olmayan ve ikinci yarıda Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na gelen Sebastian Vettel'in, stadı şaşırdığı, bu nedenle geç kaldığı bildirildi. Alman pilot, yanlışlıkla Maltepe Stadı'na gidince, ancak karşılaşmanın ikinci yarısına yetişebildi. -''İSTANBUL PARK'I SEVİYORUZ''- Vettel, önümüzdeki yıllar için henüz anlaşma yapılmadığı için İstanbul Park Pisti'nde bu seneki yarışın son olabileceğinin belirtilmesi üzerine, ''İstanbul Park, sevdiğim pistlerden biri. Burada yarışmak zevkli. Eğer öyle olursa üzülürüm'' dedi. Vitaly Petrov ise aynı konuda, ''İstanbul Park'ı seviyorum. Üzgünüm, eğer yeni sezonda takvimde olmazsa bu pisti oldukça özleyeceğiz'' diye konuştu. -HASAN ŞAŞ İKİ TAKIMDA DA OYNADI- Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Şaş, gösteri maçında iki takımda da forma giyip, iki takım adına da goller attı. Hasan ilk yarıda All Stars takımında, ikinci yarda ise Nazionale Piloti ekibinde oynadı ve iki yarıda birer gole imza attı. Öte yandan, maç öncesi iki takım oyuncuları Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda birlikte yemek yedi. -SPORSEVERLER İLGİ GÖSTERMEDİ- Formula Futbol Şöleni'ne sporseverler ilgi göstermedi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı tribünleri büyük oranda boş kalırken sadece Fenerium tribünün ortasındaki bölüme ve protokol tribünün altındaki bölüme seyirci alındı. Seyirciler F1 pilotları Vettel ve Petrov'a sevgi gösterilerinde bulunurken, televizyon programı ''Çok Güzel Hareketler Bunlar''da oynayan Ersin Korkut da en çok alkış alanlar arasında yer aldı. Karşılaşma sonrası saha kenarında pasta kesilip iki takım oyuncularına günün anısına madalyalar verildi.