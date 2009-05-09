F1: Katalan GP'sinde pole position Janson Button'un

Formula 1'de sezonun 5. yarışı olan İspanya Grand Prix'sinin sıralama turlarında en iyi zamanı yapan Brawn GP'nin İngiliz pilotu Jenson Button ilk sırada (Pole position) başlayacak.



İspanya'nın Barcelona kentinde yer alan ve 4.655 kilometre uzunluğa sahip, Katalunya pistinde koşulan sıralama turlarında, 1 dakika 20.527'lik derecesiyle en iyi tur zamanını yapan Brawn GP takımının İngiliz pilotu Jenson Button, yarınki yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı. İngiliz pilot, bu sonuçla Avustralya ve Malezya Grand Prix'sinden sonra bu sezonki üçüncü, kariyerinde ise 6. kez ilk sırada başlama heyecanını yaşayacak.



Katalunya'da, Button'ın ardından en iyi tur zamanını gerçekleştirerek, 1:20.660 ile ikinci sırayı kapan isim ise Red Bull takımının Alman pilotu Sebastian Vettel oldu. Vettel, bir önceki yarış olan Bahreyn Grand Prix'sini de ikinci sırada tamamlamayı başarmıştı.



Yarınki yarışa üçüncü cepte başlama hakkını 1:20.762 ile Brawn GP takımının Brezilyalı pilotu Rubens Barrichello elde ederken, sezona iyi bir başlangıç yapamayan Ferrari takımının Brezilyalı pilotu Felipe Massa 4. sırada başlayacak.



Sıralama turlarında en iyi 5. zaman 1:21.049'luk derecesiyle Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Weber'in oldu.



Son şampiyon Mclaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton ise sıralama turlarının ikinci elemesinde elenerek, 14. sırada kendine yer bulabildi.



Yarınki yarış öncesi sıralama şöyle oluştu:



1.Jenson Button (İngiltere) Brawn GP 1 dakika 20.527

2.Sebastian Vettel (Almanya)Red Bull 1:20.660

3.Rubens Barrichello (Brezilya) Brawn GP 1:20.762

4.Felipe Massa (Brezilya) Ferrari 1:20.934

5.Mark Webber (Avustralya) Red Bull 1:21.049

6.Timo Glock (Almanya) Toyota 1:21.247

7.Jarno Trulli (İtalya) Toyota 1:21.254

8.Fernando Alonso (İspanya) Renault 1:21.392

9.Nico Rosberg (Almanya) Toyota 1:22.558

10.Robert Kubica (Polonya) BMW-Sauber 1:22.685

11.Kazuki Nakajima (Japonya) Williams

12.Nelson Piquet Jr. (Brezilya) Renault

13.Nick Heidfeld (Almanya) BMW-Sauber

14.Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren-Mercedes

15.Sébastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso

16.Kimi Räikkönen (Finlandiya) Ferrari

17.Sébastien Bourdais (Fransa) Toro Rosso

18.Heikki Kovalainen (Finlandiya) McLaren-Mercedes

19.Adrian Sutil (Almanya) Force India

20.Giancarlo Fisichella (İtalya) Force India

