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Spor

F1 İSTANBUL'DA DEVAM EDECEK Mİ? İSTANBUL (A.A)

08 Mayıs 2011 21:07

-F1 İSTANBUL'DA DEVAM EDECEK Mİ?  İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Mümtaz Tahincioğlu, Formula 1'in İstanbul'da devamı konusunda F1'in patronu Bernie Ecclestone ile görüştüklerini ve her iki tarafın da işi çözmeye çalıştığını söyledi. Tahincioğlu, İstanbul Park pistinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül ile birlikte Ecclestone ile görüştüklerini ifade ederek, ''Sayın genel müdürüm ile birlikte Ecclestone ile oturduk ve yapabileceğimiz planları konuştuk. Her iki taraf da bu işi çözmeye çalışıyor. Yarış öncesindeki haliyle şimdiki hali arasında yüzde 50 fark var'' diye konuştu. Bu konuyu 2-3 hafta içinde çözmeleri gerektiğini anlatan Tahincioğlu, ''Takvim taslağı 3 Haziran'da FIA toplantısında görüşülecek. O güne kadar işi bitirmemiş olsak bile en azından bu taslağa girmeliyiz. Görüşmeler sonra da devam edebilir. Bundan sonra her iki taraf kendine göre düşündüklerini yazılı olarak verir ve sonra ortak bir noktada buluşup işi bitirmeye çalışacağız'' ifadelerini kullandı.

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