F1, İstanbul'a veda ediyor!

T24 - Türkiye’nin ve İstanbul’un en büyük uluslararası tanıtım projelerinden biri olarak, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve devletin ortak projesi şeklinde hayata geçirilen Formula 1 İstanbul yarışları 2012’de yapılmayacak.Bu konudaki son gelişmeleri sosyal iletişim ağı twitter’da takipçileriyle paylaşan İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, Formula One Administration’ın (FOA) patronu Bernie Eccleston’un, 13.5 milyon dolarlık yıllık (garanti) ödemenin 2012 için 26 milyon dolara yükseltilmesini istediğini, bu teklife hükümetin olumlu yanıt vermediğini söyledi.



Yalçıntaş, şöyle konuştu: “2012’de yarışlar olmayacak gibi görünüyor. Formula 1’in İstanbul’da yapılabilmesi için ya da herhangi bir ülkede yapılabilmesi için o ülkenin Formula 1 yönetimine ödenmesi gereken bir meblağ var. Bizim 7 yıllık sözleşmemize göre bu rakam yılda 13.5 milyon dolardı. Maliye Bakanlığımız bugüne kadar ördemeleri sözleşme kapsamında düzenli olarak yaptı ve yarışlar gerçekleşti.





Son yarış 6-8 Mayıs’ta



İstanbul’daki son Formula 1 yarışları 6-8 Mayıs 2011’de gerçekleşecek. Önümüzdeki dönem için Bernie Eccleston 26 milyon dolar istiyor. Eccleston’un bu talebine devletimiz sıcak bakmadı. Eccleston ‘Moskova’dan 26 milyon doları aldım, İstanbul için de rakam da budur’ diyor. Moskova’yı 2012’ye koydu. ‘İstanbul da aynı rakamı öderse koyarız’ diyor. Net olarak görülüyor ki 2012 net İstanbul yarışları yapılmayacak.”





Twitter’dan duyurdu



İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, Formula 1’in İstanbul’a 2012’de veda edeceğini, twitter hesabı myalcintas’dan duyurdu. Yalçıntaş, “Formula İstanbul Yatırım A.Ş’nin yönetim kurulu toplantisini yaptık. Seneye İstanbul’da Formula 1 yarışı yapılmayacak gibi görünüyor” yazdı. FOA yetkilileri önümüzdeki 7 yıl için toplam 175 milyon dolara istiyor. Dünya Motor Sporları Konseyi, 2012 yarış takvimini belirlemek için haziran ayında ilk toplantısını yapacak. Eccleston geri adım atmazsa 2012’de İstanbul yarışları olmayacak.





200 milyon dolarlık pist



2001 yılında büyük ekonomik kriz yaşayan Türkiye, dönemin İTO Başkanı Mehmet Yıldırım’ın çabalarıyla Formula 1 yarışları için dünyanın en iyi pistlerinden biri olan İstanbul Park’ı Kurtköy’de inşa etti. Pist için yaklaşık 200 milyon dolarlık harcama yapıldı. Yarışların hayata geçmesi için TOBB ve bazı kamu kuruluşları da projeye ortak oldu. 2003 yılında FOA ile yapılan sözleşmeyle 2005’ten itibaren İstanbul’da da yapılmaya başlanan Formula 1 yarışları için Türkiye Cumhuriyeti devleti FOA’ya 7 yılda toplam 94.5 milyon

dolar ödedi.





Moskova 26 milyon dolar verdi



FORMULA 1 İstanbul yarışları için yeni sözleşmede Türkiye’nin elini ‘Moskova’ zayıflattı. FOA Başkanı Bernie Eccleston’ın Moskova’da Formula 1 yarışlarını başlatmak için yıllık 26 milyon dolarlık talebine Ruslar olumlu yanıt verdi ve anlaşma geçtiğimiz günlerde imzalandı. Bu imzadan sonra Bernie Eccleston’un İstanbul için 26 milyon dolarlık teklifini aşağı çekmesi beklenmiyor. Dünya genelinde motor sporlarının doruk noktası olarak kabul edilen Formula 1 yarışları her sezon dört kıtada bir yarış serisi olarak yapılıyor. Yüz milyonlarca kişiyi ekran başına çeken bu yarışlar sadece en iyi sürücüleri değil, en iyi mühendisleri ve tasarımcıları da yarış takımlarının bünyesinde topluyor. Takımların arkasında bulunan motor üreticileri son teknolojiyi kullanarak bir adım öne geçmeye çalışıyor. “Formula” terimi araç üreticileri tarafından izlenmesi gereken kurallar bütününe verilen isim. 1 sayısı ise FIA’nın tanıdığı motor sporları arasında bu turnuvanın önemini vurguluyor. Formula 1 yarışlarını Formula One Administration’un (FOA) sahibi Bernie Eccleston düzenliyor.