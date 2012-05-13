F1 İspanya Grand Prix'sini Maldonado kazandı

Formula 1 İspanya Grand Prix'sini Williams pilotu Maldonado kazandı. Maldonado, Formula 1'de yarış kazanan ilk Venezuelalı pilot oldu.

Maldonado, Ferrari pilotu Fernando Alonso ile büyük bir çekişme içinde götürdüğü yarışı ilk sırada tamamlayarak kariyerinde ilk kez podyumun ilk sırasına çıkma hakkını elde etti.

Formula 1'de yarış kazanan ilk Venezuelalı olan ve Williams'a, 8 yıldan bu yana ilk zaferini kazandıran Maldonado, Barcelona'nın Katalunya pistinde yapılan yarışı 1:39.09.145'lik derecesiyle, Alonso'nun 3,1 saniye önünde bitirdi. Yarışı Alonso ikinci, Lotus'un Finlandiyalı pilotu Kimi Raikkonen üçüncü sırada tamamladı.

Williams takımı, son yarışını 2004 Brezilya Grand Prix'sinde kazanmıştı.

Sıralamada ilk 10 şöyle oldu:

1. Pastor Maldonado Williams-Renault 1:39.09.145

2. Fernando Alonso Ferrari 3.195

3. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 3.884

4. Romain Grosjean Lotus-Renault 14.799

5. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:14.641

6. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:17.576

7. Nico Rosberg Mercedes 1:27.919

8. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:28.100

9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:25.200

10. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1 tur

(ÇAĞ-MTE)

13.05.2012 17:16:59