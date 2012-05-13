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Spor

F1 İspanya Grand Prix'sini Maldonado kazandı

Formula 1 İspanya Grand Prix'sini, Williams'ın Venezuelalı pilotu Pastor Maldonado kazandı

13 Mayıs 2012 20:57

 

Formula 1 İspanya Grand Prix'sini Williams pilotu Maldonado kazandı. Maldonado, Formula 1'de yarış kazanan ilk Venezuelalı pilot oldu.
 
Maldonado, Ferrari pilotu Fernando Alonso ile büyük bir çekişme içinde götürdüğü yarışı ilk sırada tamamlayarak kariyerinde ilk kez podyumun ilk sırasına çıkma hakkını elde etti.
 
Formula 1'de yarış kazanan ilk Venezuelalı olan ve Williams'a, 8 yıldan bu yana ilk zaferini kazandıran Maldonado, Barcelona'nın Katalunya pistinde yapılan yarışı 1:39.09.145'lik derecesiyle, Alonso'nun 3,1 saniye önünde bitirdi. Yarışı Alonso ikinci, Lotus'un Finlandiyalı pilotu Kimi Raikkonen üçüncü sırada tamamladı.
 
Williams takımı, son yarışını 2004 Brezilya Grand Prix'sinde kazanmıştı.
 
Sıralamada ilk 10 şöyle oldu:
 
1. Pastor Maldonado     Williams-Renault      1:39.09.145
 
2. Fernando Alonso      Ferrari                     3.195
 
3. Kimi Raikkonen       Lotus-Renault              3.884
 
4. Romain Grosjean      Lotus-Renault              14.799
 
5. Kamui Kobayashi      Sauber-Ferrari              1:14.641
 
6. Sebastian  Vettel    Red Bull-Renault           1:17.576
 
7. Nico Rosberg         Mercedes                   1:27.919
 
8. Lewis  Hamilton      McLaren-Mercedes            1:28.100
 
9. Jenson Button        McLaren-Mercedes            1:25.200
 
10. Nico Hulkenberg     Force India-Mercedes       1 tur
 
(ÇAĞ-MTE)
 
 
 
13.05.2012 17:16:59 

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