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Spor

F1, Hindistan yarışında Vettel galip

Formula 1'de sezonun 17. yarışı olan Hindistan Grand Prix'sini, Red Bull Renault'nun Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı

28 Ekim 2012 21:05

 

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki 5 bin 125 metre uzunluğundaki Buddh Uluslararası Pisti'nde, 60 tur üzerinden koşulan yarışa, ilk cepten başlayan Red Bull Renault'nun Alman pilotu Sebastian Vettel, 1:31:10.744'lük derecesiyle üst üste 4, sezondaki ise 5. yarış galibiyetini elde etti. Kariyerinde ilk defa 4 yarış üst üste kazanan Vettel böylece, şampiyona ikincisi Alonso ile puan farkını 13'e çıkardı.
 
İkinciliği, yarışa 5. sıradan başlayan Ferrari'den İspanyol Fernando Alonso, liderin 9.4 saniye arkasında elde etti. Üçüncülüğü ise Vettel'in takım arkadaşı Avustralyalı Mark Webber aldı. Sürücüler klasmanında üçüncü sırada yer alan Lotus-Renault'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen de yarışı, 7. sırada tamamladı.
 
Yarışı ilk 10 sırada bitiren pilotlar şöyle:
         
 
         1. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault)
 
         2. Fernando Alonso (Ferrari)
 
         3. Mark Webber (Red Bull-Renault)
 
         4. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes)
 
         5. Jenson Button (McLaren-Mercedes)
 
         6. Felipe Massa (Ferrari)
 
         7. Kimi Raikkonen (Lotus-Renault)
 
         8. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes)
 
         9. Romain Grosjean (Lotus-Renault)
 
         10. Bruno Senna (William-Renault)
 
 

Pilotlar klasmanı

 
 
Formula 1'de Hindistan Yarışı'nın ardından pilotlar klasmanı şöyle oluştu:
 
         
 
         1. Sebastian Vettel (Almanya)          240 puan
 
         2. Fernando Alonso (İspanya)           227
 
         3. Kimi Raikkonen (Finlandiya)         173
 
         4. Mark Webber (Avustralya)            167
 
         5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya)     165
 
         6. Jenson Button (Büyük Britanya)      141
 
         7. Nico Rosberg (Almanya)               93
 
         8. Romain Grosjean (Fransa)             90
 
         9. Felipe Massa (Brezilya)              89
 
         10. Sergio Perez (Meksika)              66
 
         11. Kamui Kobayashi (Japonya)           50
 
         12. Nico Hulkenberg (Almanya)           49
 
         13. Niko Paul di Resta (Büyük Britanya) 44
 
         14. Michael Schumacher (Almanya)        43
 
         15. Pastor Maldonado (Venezuela)        33
 
         16. Bruno Senna (Brezilya)              26
 
         17. Jean-Eric Vergne (Fransa)           12
 
         18. Daniel Ricciardo (Avustralya)        9
 
         
 
         Markalar klasmanı
 
 
         1. Red Bull-Renault           407 puan
 
         2. Ferrari                    316
 
         3. McKaren                    306
 
         4. Lotus-Renault              263
 
         5. Mercedes-AMG               136
 
         6. Sauber                     116
 
         7. Force India                 93
 
         8. Williams                    59
 
         9. Scuderia Toro Rosso         21
 
         
 
         Sezonun 18. yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'si, 4 Kasım'da koşulacak.

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