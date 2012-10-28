F1, Hindistan yarışında Vettel galip

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki 5 bin 125 metre uzunluğundaki Buddh Uluslararası Pisti'nde, 60 tur üzerinden koşulan yarışa, ilk cepten başlayan Red Bull Renault'nun Alman pilotu Sebastian Vettel, 1:31:10.744'lük derecesiyle üst üste 4, sezondaki ise 5. yarış galibiyetini elde etti. Kariyerinde ilk defa 4 yarış üst üste kazanan Vettel böylece, şampiyona ikincisi Alonso ile puan farkını 13'e çıkardı.

İkinciliği, yarışa 5. sıradan başlayan Ferrari'den İspanyol Fernando Alonso, liderin 9.4 saniye arkasında elde etti. Üçüncülüğü ise Vettel'in takım arkadaşı Avustralyalı Mark Webber aldı. Sürücüler klasmanında üçüncü sırada yer alan Lotus-Renault'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen de yarışı, 7. sırada tamamladı.

Yarışı ilk 10 sırada bitiren pilotlar şöyle:

1. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault)

2. Fernando Alonso (Ferrari)

3. Mark Webber (Red Bull-Renault)

4. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes)

5. Jenson Button (McLaren-Mercedes)

6. Felipe Massa (Ferrari)

7. Kimi Raikkonen (Lotus-Renault)

8. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes)

9. Romain Grosjean (Lotus-Renault)

10. Bruno Senna (William-Renault)

Pilotlar klasmanı

Formula 1'de Hindistan Yarışı'nın ardından pilotlar klasmanı şöyle oluştu:

1. Sebastian Vettel (Almanya) 240 puan

2. Fernando Alonso (İspanya) 227

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya) 173

4. Mark Webber (Avustralya) 167

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) 165

6. Jenson Button (Büyük Britanya) 141

7. Nico Rosberg (Almanya) 93

8. Romain Grosjean (Fransa) 90

9. Felipe Massa (Brezilya) 89

10. Sergio Perez (Meksika) 66

11. Kamui Kobayashi (Japonya) 50

12. Nico Hulkenberg (Almanya) 49

13. Niko Paul di Resta (Büyük Britanya) 44

14. Michael Schumacher (Almanya) 43

15. Pastor Maldonado (Venezuela) 33

16. Bruno Senna (Brezilya) 26

17. Jean-Eric Vergne (Fransa) 12

18. Daniel Ricciardo (Avustralya) 9

Markalar klasmanı

1. Red Bull-Renault 407 puan

2. Ferrari 316

3. McKaren 306

4. Lotus-Renault 263

5. Mercedes-AMG 136

6. Sauber 116

7. Force India 93

8. Williams 59

9. Scuderia Toro Rosso 21

Sezonun 18. yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix'si, 4 Kasım'da koşulacak.