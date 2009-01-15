F1 elden kaçıyor



Formula'nın patronu Bernie Ecclestone'ın, İstanbul Formula 1 pistinin işletmesinden çekilmek için başvurduğu öğrenildi.



İstanbul F1 pisti ve işletmelerinin sahibi İstanbul Yatırım AŞ, (FİYAŞ)Formula 1 Tesisi'ni 2021 Aralık ayına kadar Formula One Administration Limited'in (FOA) Başkanı Ecclestone'a kiraya vermişti.



Milliyet gazetesinin haberine göre, Ecclestone'ın 15 yıllığına kiraya verilen bu tesisle ilgili anlaşmayı feshetmek üzere başvurduğu öğrenildi. Anlaşmaya göre çekilmek istemesi halinde bunu 3 yıl önceden bildirmesi gereken Eccleston'un, tazminat ödeyerek İstanbul Formula 1'i kriz dolayısıyla hemen mi bırakmak istediği, yoksa anlaşmadaki ‘3 yıl önceden bildirim' şartı gereği mi başvurduğu konusunda bir açıklama yapılmadı.



3 yıllık anlaşma



İstanbul Formula 1 pistinin Eccleston'a kiralanması konusunda taraflar arasında 2007 tarihinde uluslarası tahkim kurallarına göre ayrıntılı bir sözleşme yapılmıştı. Bu sözleşmeye göre Bernie Ecclestone, pisti yıllık 3 milyon dolar+KDV'ye kiralamış, pisti 2021 yılına kadar işletmeyi taahhüt etmiş, çıkmak istemesi halinde bunu 3 yıl önceden haber verme şartını kabul etmişti.



Sahibi FİYAŞ



F1 yarışlarının yapılacağı İstanbul Park pistinin yapımını İstanbul Ticaret Odası (İTO) üstlenmişti. Maliyetleri karşılamak için tek başına yola çıkan İTO'ya, maliyetin çok yükselmesi ve pistin yapımının tehlikeye girmesi üzerine sonradan TOBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul İl Özel İdaresi de ortak olmuştu.



Bu ortaklık sonucu kurulan şirket (Formula İstanbul Yatırım A.Ş-FİYAŞ) işletme güçlükleri nedeniyle pisti kiraya verme kararı almıştı. 20 Nisan 2007 tarihinde FİYAŞ, Formula'nın sahibi Bernie Ecclestone ile anlaşmaya vararak, pisti kiraya vermişti.



Ecclestone da pisti işletmek üzere Türkiye'de İstanbul Park AŞ'yi kurmuştu. Bu şirket hem 3 milyon dolarlık pist kirasını ödüyor hem de kârından FİYAŞ'a ödeme yapıyor. Bernie Ecclestone'un çekilmesi halinde piste yeni işletmeci bulunması ya da FİYAŞ'ın kendisinin üstlenmesi gerekiyor.



‘En kötü anlaşmam'



FOA Başkanı Ecclestone, İstanbul Park'ın işletmesini 2021'e kadar devraldığında, “Bu benim şu ana kadar yaptığım en kötü anlaşma. Yönetim kurulu üyelerim sözleşmeyi görünce, aptal olduğumu bile düşündü. Ben ise uzun vadeli düşündüm; Türkiye'ye çok inanıyorum” demişti.



Fransa, Kanada pistleri yok



Ekonomik kriz, F1 takvimini de etkiledi. Fransa Otomobil Sporları Federasyonu ekonomik nedenlerle gelecek yıl F1 yarışlarına ev sahipliği yapamayacağını bildirince Magny-Cours pisti 2009 takviminden çıkartıldı. Fransa'nın, bu yıl yer alamamasının en büyük nedenlerinden birinin, yeterli sporsor desteğinin sağlanamaması olduğu belirtiliyor.



Ayrıca Amerika ve Kanada da bu yıl F1 yarışlarına ev sahipliği yapamayacak. Uluslararası Otomobil Federasyonu, kasımda Kanada yarışını 2009 takviminden çıkarttığını duyurmuştu. Kanada yarışının tarihine ise İstanbul kaydırılmıştı.