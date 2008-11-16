F1 Çin tehlikede!..

Çin Grand Prix'si organizatörleri, yüksek maliyet nedeniyle Formula 1 ile 2010'a kadar yaptıkları sözleşmeyi uzatma konusunda kararsız.



Formula 1 takvimine 2004 yılında sansasyonle bir giriş yapan Çin Grand Prix'sinin 2010 yılından sonra düzenlenmeme ihtimali belirdi.



Bilet satışlarının beklenen seviyenin çok altında kalması ve ana sponsor Sinopec'in gelecek yıl çekilmeyi düşünmesi, yarışın geleceğini tehdit ediyor.



Şangay pistinin üst düzey yetkililerinden Qiu Weichang, AFP ajansına yaptığı açıklamada Formula 1 ile 2010 yılına kadar imzalanan sözleşmenin sona ermesiyle Çin yarışının takvimden çıkabileceğini belirtti.



Qiu Weichang, "durumu değerlendiriyoruz. Gelecek yıl bu konuda size net bir cevap verebiliriz" dedi.



Çinli yönetici, "herkesin karlı çıkacağı bir çözüm arıyoruz. hem biz, hem Bernie (Ecclestone) hem de F1 organizatörlerini memnun edecek bir yol bulabilirsek devam ederiz" diye konuştu.



Çin Grand Prix'sinin zaten yüksek olan maliyetinin, Ecclestone'un olası bir gece yarışı ısrarıyla iyice artması ihtimal dahilinde. Qiu, bunun Çin için mantıklı bir hareket olmayacağı inancında.



