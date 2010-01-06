F1 az geldi, İstanbul Park’a ‘devlet’ göründü

T24- İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, Formula 1’in patronu Bernie Ecclestone’un İstanbul Park’ı bırakması halinde, yeni işletmeci bulunamaması halinde spordan sorumlu Devlet Bakanlığı’na devredeceklerini söyledi. Pisti işleten Bernie Ecclestone, aralık ayında Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak’a mektup yazıp, yarış için 2011’den itibaren 26 milyon dolar ödenmesini istemişti.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş, Formula 1 yarışları için eski İTO Başkanı Mehmet Yıldırım’ın liderliğinde yaptırılan ve yaklaşık 260 milyon liraya mal olan İstanbul Park’ın işletmesinin spordan sorumlu Devlet Bakanlığı’na devredilebileceğini söyledi.Hürriyet gazetesi,haberinde Yalçıntaş'ın açıklamalarına yer verdi.2010 yılı ekonomik değerlendirme toplantısı sırasında bu konuda bilgi veren Yalçıntaş, “Biz zaten bu pistin mülk sahibi değiliz. 2023 yılına kadar işletme hakkına sahibiz. Böyle bir organizasyonu düzenlemek ya da işletmek İTO’nun misyonuna uymaz. İTO da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) da burayı işletmeyecek. İTO’nun yarışlar düzenlemek gibi bir görevi yok” dedi.



Yıldırım: yazık olur



Eski İTO Başkanı Yıldırım, İstanbul Park’ın işletmesinin spordan sorumlu Devlet Bakanlığı’na devredilmesinin yanlış olacağını savundu. Yıldırım, “Bakanlığa devrederlerse devletleştirmiş olurlar ve tabii ki yazık olur. Dünyanın her yerinde başarılı olan Formula 1 burada niye başarılı olamadı. Çünkü bu yönetim orayı başarılı kılmayı hiç amaçlamadı. İşi yıllık bir yarış olarak gördüler” dedi. İstanbul Park’ın aslında Türk otomotiv sanayisi için bir fuar ve şov merkezine dönüştürülebileceğini belirten Yıldırım, “Orada başka bir ekonomi doğacaktı ama hiç ona niyet etmediler” diye konuştu. Halen İstanbul Park’ın işletmesini yapan ve Formula 1 yarışlarını düzenleyen Formula 1’in patronu Bernie Ecclestone da aralık ayında Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak’a bir yazı göndererek, yıllık 13.5 milyon dolar ödenen yarışlar için 2011’den itibaren 26 milyon dolar istediklerini bildirmişti. Ecclestone, ay sonuna kadar yanıt verilmesini istedi ve ancak bu teklifin kabul edilmesi halinde İstanbul yarışlarının devam edebileceğini belirtti. Uzmanlar bu rakamın çok yüksek olduğunu düşünüyor. Bakan Özak, bu konudaki görüşleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a sunacak ve kararı Başbakan verecek.



İstanbul ekonomisine katkı



Formula 1 yarışlarının İstanbul’da da yapılmasının Türkiye’nin tanıtımına büyük katkısı olacağı düşünülmüştü. Bu tanıtımla İstanbul’a gelir düzeyi çok yüksek turist de çekilecekti. İstanbul’daki ilk Formula 1 Grand Prix’i 21 Ağustos 2005’te yapıldı. McLaren Mercedes’in Fin pilotu Kimi Raikkonen’in kazandığı bu yarışı 200 bin kişi izledi. 2006’da yapılan ikinci yarışta izleyici sayısı 135 bine, 2007’de de 80 bine inince, işletmeciliği yürüten FİYAŞ ve MSO firmaları zarar gördükleri gerekçesiyle İstanbul Park’ı 2021 yılına kadar Ecclestona’a kiraladı. 2008’de ise seyirci 40 bine indi. 2009’da da Jenson Button’un kazandığı yarışta tribünlere 30 bin civarında Formula meraklısı gelebildi.



260 milyon liraya mal oldu



İSTANBUL Park, eski İTO Başkanı Mehmet Yıldırım’ın liderliğinde yapılmıştı ve yaklaşık 260 milyon liraya mal olmuştu. Eski Başbakan Bülent Ecevit’in de desteği ile başlayan projenin temelini 10 Eylül 2002’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan atmıştı. Toplam uzunluğu 5 bin 378 metre olan pisttin seyirci kapasitesi 500 bin kişi. İTO’nun projesi olarak başlayan projeye sonradan TOBB da ortak oldu. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Valiliği Başbakan’ın talimatıyla projeye girdi. Dört iştirakçinin kurduğu şirkete Formula 1 Yatırım A.Ş. (FİYAŞ) adı verildi. FİYAŞ, 2 yılda 8 milyon dolar zarar edince pist Formula 1’in patronu Bernie Ecclestone’a yıllık 3 milyon dolar+KDV’ye kiralamıştı.





İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, Formula 1’in patronu Bernie Ecclestone’un İstanbul Park’ı bırakması halinde, yeni işletmeci bulunamaması halinde spordan sorumlu Devlet Bakanlığı’na devredeceklerini söyledi. Pisti işleten Bernie Ecclestone, aralık ayında Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak’a mektup yazıp, yarış için 2011’den itibaren 26 milyon dolar ödenmesini istemişti.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş, Formula 1 yarışları için eski İTO Başkanı Mehmet Yıldırım’ın liderliğinde yaptırılan ve yaklaşık 260 milyon liraya mal olan İstanbul Park’ın işletmesinin spordan sorumlu Devlet Bakanlığı’na devredilebileceğini söyledi. Dün, 2010 yılı ekonomik değerlendirme toplantısı sırasında bu konuda bilgi veren Yalçıntaş, “Biz zaten bu pistin mülk sahibi değiliz. 2023 yılına kadar işletme hakkına sahibiz. Böyle bir organizasyonu düzenlemek ya da işletmek İTO’nun misyonuna uymaz. İTO da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) da burayı işletmeyecek. İTO’nun yarışlar düzenlemek gibi bir görevi yok” dedi.



Yıldırım: yazık olur



Eski İTO Başkanı Yıldırım, İstanbul Park’ın işletmesinin spordan sorumlu Devlet Bakanlığı’na devredilmesinin yanlış olacağını savundu. Yıldırım, “Bakanlığa devrederlerse devletleştirmiş olurlar ve tabii ki yazık olur. Dünyanın her yerinde başarılı olan Formula 1 burada niye başarılı olamadı. Çünkü bu yönetim orayı başarılı kılmayı hiç amaçlamadı. İşi yıllık bir yarış olarak gördüler” dedi. İstanbul Park’ın aslında Türk otomotiv sanayisi için bir fuar ve şov merkezine dönüştürülebileceğini belirten Yıldırım, “Orada başka bir ekonomi doğacaktı ama hiç ona niyet etmediler” diye konuştu. Halen İstanbul Park’ın işletmesini yapan ve Formula 1 yarışlarını düzenleyen Formula 1’in patronu Bernie Ecclestone da aralık ayında Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak’a bir yazı göndererek, yıllık 13.5 milyon dolar ödenen yarışlar için 2011’den itibaren 26 milyon dolar istediklerini bildirmişti. Ecclestone, ay sonuna kadar yanıt verilmesini istedi ve ancak bu teklifin kabul edilmesi halinde İstanbul yarışlarının devam edebileceğini belirtti. Uzmanlar bu rakamın çok yüksek olduğunu düşünüyor. Bakan Özak, bu konudaki görüşleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a sunacak ve kararı Başbakan verecek.



İstanbul ekonomisine katkı



Formula 1 yarışlarının İstanbul’da da yapılmasının Türkiye’nin tanıtımına büyük katkısı olacağı düşünülmüştü. Bu tanıtımla İstanbul’a gelir düzeyi çok yüksek turist de çekilecekti. İstanbul’daki ilk Formula 1 Grand Prix’i 21 Ağustos 2005’te yapıldı. McLaren Mercedes’in Fin pilotu Kimi Raikkonen’in kazandığı bu yarışı 200 bin kişi izledi. 2006’da yapılan ikinci yarışta izleyici sayısı 135 bine, 2007’de de 80 bine inince, işletmeciliği yürüten FİYAŞ ve MSO firmaları zarar gördükleri gerekçesiyle İstanbul Park’ı 2021 yılına kadar Ecclestona’a kiraladı. 2008’de ise seyirci 40 bine indi. 2009’da da Jenson Button’un kazandığı yarışta tribünlere 30 bin civarında Formula meraklısı gelebildi.



260 milyon liraya mal oldu



İstanbul Park, eski İTO Başkanı Mehmet Yıldırım’ın liderliğinde yapılmıştı ve yaklaşık 260 milyon liraya mal olmuştu. Eski Başbakan Bülent Ecevit’in de desteği ile başlayan projenin temelini 10 Eylül 2002’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan atmıştı. Toplam uzunluğu 5 bin 378 metre olan pisttin seyirci kapasitesi 500 bin kişi. İTO’nun projesi olarak başlayan projeye sonradan TOBB da ortak oldu. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Valiliği Başbakan’ın talimatıyla projeye girdi. Dört iştirakçinin kurduğu şirkete Formula 1 Yatırım A.Ş. (FİYAŞ) adı verildi. FİYAŞ, 2 yılda 8 milyon dolar zarar edince pist Formula 1’in patronu Bernie Ecclestone’a yıllık 3 milyon dolar+KDV’ye kiralamıştı.

