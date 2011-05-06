-F1 ARAÇLARI İSTANBUL PARK PİSTİNDE İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde, Formula 1 araçları İstanbul Park pistine çıktı. Formula 1'de ilk antrenman turları yapılırken, en hızlı tur zamanına, Ferrari pilotu Fernando Alonso sahip oldu. İspanyol pilot Alonso, 1,38,670 ile antrenman turlarını ilk sırada tamamladı. Mercedes GP'den Alman Nico Rosberg 1,40,072 ile ikinci, aynı takımdan Alman Michael Schumacher de 1,40,132 ile üçüncü oldu. -VETTEL, 8. VİRAJ KURBANI- İlk antrenman turlarına pilotların performansından çok, yağmur damgasını vurdu. Yağışlı hava ve ıslak zemin nedeniyle pilotlar antrenman turlarında zor anlar yaşarken, Red Bull'un son dünya şampiyonu pilotu Sebastian Vettel, kaygan zemin nedeniyle İstanbul Park'ın ünlü 8. virajında aracını pistte tutamadı ve bariyerlere çarptı. Aracının arka kısmı tamamen hasar gören Alman pilot, yara almazken antrenman turlarına devam edemedi. Antrenman turlarının bitimine 27 dakika kala gerçekleşen kaza sonrasında kırmızı bayrakla yarış durduruldu. Vettel'in aracının kaldırılmasının ardından, yaklaşık 10 dakika sonra turlara devam edildi. Böylece geçen yıl İstanbul'daki yarışta takım arkadaş Mark Webber ile çarpışıp kaza yapan Vettel, bu yıl da Türkiye Grand Prix'sine kazayla başladı. Bu arada, Michael Schumacher, Paul Di Resta, Pastor Maldonado ve Narain Karthikeyan da ıslak zeminde spin atıp pistten çıkan pilotlar oldu. -DERECELER 10 SANİYE DÜŞTÜ- Islak zemin nedeniyle pilotlar ilk antrenman turlarında temkinli hareket ederken, tur dereceleri de geçen yılın ilk antrenman turlarının yaklaşık 10 saniye gerisinde kaldı. Geçen yıl ilk antrenman turlarında 1,28,653'lük derece Lewis Hamilton'ı ilk sıraya taşırken, bu yıl Fernando Alonso 1,38,670 ile en iyi tur zamanına sahip oldu.