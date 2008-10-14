F. Bahçe kaptanı şokta!.



Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez lig şampiyonluğu sevinci yaşayan ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın kaptanı Burak Hacsan, alınan doping numunesinin ikinci kez pozitif çıkması nedeniyle voleybol müsabakalarından ömür boyu men cezasına çarptırıldı.



Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Sporcunun 21.04.2007 tarihinde alınan ilk idrar numunesinde 160.98 ng/ml norandrosterone maddesi tespit edilmiştir. Türkiye Voleybol Federasyonu Ceza Kurulu tarafından, sporcuya iki yıl müsabakalardan men cezası verilmiştir.



Bunun üzerine sporcu, Tahkim Kurulu'na başvurmuş, cezası 10 aya indirilmiştir. Burak Hascan'dan 29.04.2008 tarihinde ikinci kez doping numunesi alınmış, analiz neticesinde bu kez 16,33 ng/ml norandrosterone maddesi saptanmıştır. Burak Hascan, maddeyi tekrar kullanmadığını, rastlanan değerin, ilk kullanımından sonra maddenin vücuttan atılmayan kısmı olduğunu beyan ederek savunma yapmıştır. Bunun üzerine, Türkiye Voleybol Federasyonu, Türk Anti Doping Ajansı'ndan gelen sonuçları ve sporcunun beyanının geçerliliğini analiz etmek üzere üniversite tıp fakültelerine görüş sormuştur.



Federasyonumuza gelen raporda, "160 ve 16 ng/ml'lik idrar norandrosterone düzeyinin 373 gün sonra tespiti için arada mutlaka tekrar uygulamanın olması gereklidir" hükmünün yer alması; ilgili raporun Türkiye Voleybol Federasyonu kayıtlarına 06.10.2008 tarihli olarak girmesinin ardından, 9 Ekim 2008'de toplanan Türkiye Voleybol Federasyonu Ceza Kurulu, adı geçen voleybolcu Burak Hascan'a talimatlar gereği müsabakalardan ömür boyu men cezası vermiştir" denildi.





Fenerbahçe'nin şampiyonluğundan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la anlaşan Burak Hascan ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, federasyonun kendisini oyaladığını ve ömür boyu ceza alacağı yönünde duyumlar aldığını ifade etmişti. Hascan, Fenerbahçe Kulübü'nde kalmış olsaydı federasyonun kendisine aynı suçtan ikinci kez ceza veremeyeceğini de iddia etmişti.





