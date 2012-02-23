F-35'lere 16 milyar dolar ödeyeceğiz

T24- Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye’nin 100 adet F-35 tipi savaş uçağı alacağını açıkladı. İki uçağın 2015’te teslim edileceğini kaydeden Yılmaz, uçaklar için toplam 16 milyar dolar ödeneceğini söyledi



Milliyet'te Öndrer Yılmaz imzasıyla yayımlanan habere göre, Suriye başta olmak üzere Ortadoğu’da savaş rüzgarları eserken, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 2 tanesi 2015’te teslim edilmek üzere 100 adet F-35 savaş uçağı alımının planlandığını ve toplam 16 milyar dolar ödeme yapılacağını açıkladı. Yılmaz, F-35’lere savaş programı ve silah/mühimmat entegrasyonunun bağımsız olarak eklenebilmesi için ABD ile görüşmelerin belli bir aşamaya geldiğini kaydetti.



MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın Türkiye’nin ABD’den sipariş etmeye hazırlandığı F-35 savaş uçaklarına ilişkin sorularını yanıtlayan Yılmaz, F-35 alımında ilk kez net bilgiler verdi. Yılmaz, ABD hükümetinin 2012 içinde Türkiye’ye yaptığı bildirime göre, 2 bin 443 adet F-35 savaş uçağı üretmeyi planladığını kaydetti. Yılmaz, “Yürütülen müzakerelere bağlı olarak gelecek yıllara ilişkin uçak sipariş kararı ayrıca değerlendirilecek” dedi.

315 milyon dolar ödedik



Yılmaz, F-35 projesinde Türkiye’nin, Konsept Gösterim Evresi, Sistem Geliştirme-Gösterim Evresi ve Üretim, Destek-Sürekli İyileştirme Evresi’ne katılmakta olduğunu belirtirken, bu üç evre için bugüne kadar toplam 315 milyon ABD doları ödeme yapıldığını kaydetti. Bu evrelerdeki maliyet artışlarına dikkati çeken Yılmaz, “F-35 projesinde bulunan yukarıda tanımlı evrelere katılım taahhüdü maliyet artışlarını kapsamamaktadır. Uçak tedarik maliyetleri ise uçak siparişini müteakip ilgili tedarik sözleşmesi imzalandığında netlik kazanmaktadır” diye konuştu.

‘Kodları görüşüyoruz’



Yılmaz, ABD’nin yazılım kaynak kodlarını Türkiye’ye vermeyeceği ve bağımsız silah/mühimmat entegrasyonunu engelleyeceği yönündeki iddialar için de şu yanıtı verdi:

“F-35 uçağının harekat ve idame işletmesinin Türkiye’de bağımsız olarak sağlanması amacıyla elektronik harp programlama ve yazılımsal olarak yeni silah/mühimmat entegrasyonunun bağımsız olarak gerçekleştirilebilmesi hususunda ABD ile görüşmeler devam etmektedir. Ancak bu çerçevede, programlama ve entegrasyonun bağımsız olarak gerçekleştirilebilmesi mümkün olacaktır.”