F-35 savaş uçakları pas tuttu

ABD'nin yeni nesil savaş uçağı F-35'lerde pilotların oksijensiz kalmasının ardından bu kez de pas sorunu ortaya çıktı. Pentagon, yeni nesil savaş uçağı F-35’lerde pas tespit edildiği için ülkenin hava kuvvetlerinin bu savaş uçaklarıyla donatılması programını dondurdu.

Bloomberg'de yer alan habere göre, standartların izin verdiği göstergeleri aşan korozyon izleri, karbon fiberden yapılmış dış panelin alüminyum gövdeyle birleştiği yerde ortaya çıktı.

Pentagon Sözcüsü Joe DellaVedova, pasın üretici şirketi Lockheed Martin yüzünden çıktığını belirterek, “Düzeltilmesi gereken kusurlar F-35’in uçuş güvenliğini ve operasyonlarımızı tehdit etmeyecek nitelikte” dedi.

Daha önce de ABD Hava Kuvvetleri sözcüleri, yeni nesil F-35 avcı uçaklarını kullanan pilotlardan, oksijen yetersizliğine işaret edebilecek belirtiler olduğuna dair mesajlar gelmeye devan ettiğini açıklamıştı.