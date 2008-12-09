F-18 evin üzerine düştü

ABD’nin California eyaletinde F-18 tipi askeri uçak, San Diego kentinde yerleşim birimine düştü. Uçağın en az bir evin yanmasına yol açtığı bildirirken, televizyonlar yanan bir ev ile iki aracın görüntülerini ekranlarına getirdi. Yerel yetkililer, kazada 3 kişinin öldüğünü duyurdu.Yetkililer, kazada ölen ya da yaralanan olduğunun sanılmadığını duyurdu. Bölge sakinlerinden Scott Patterson, iki büyük patlama gördüklerini, dumanlar yükseldiğini, ancak ne olduğunu anlamadıklarını ifade etti.Sesten hızlı F-18’ler genellikle Amerikan Deniz ve Hava Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Miramar üssü 1996 yılına kadar Hava Kuvvetleri tarafından kullanıldıktan sonra Deniz Kuvvetlerine devredilmişti. 10 bin deniz piyadesine ev sahipliği yapan üsden “Top Gun” filminin çekimleri sırasında da faydalanılmıştı.