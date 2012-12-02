F-16'lar Kandil'i bombaladı

PKK'nın Kuzey Irak'ta Kandil Dağı'ndaki kampları, Diyarbakır'dan kalkan savaş uçakları tarafından bombalandı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsal kesimirde kış üstlenmesine hazırlanan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için de hava destekli operasyon düzendi.

Diyarbakır'da bulunan 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'nci Ana Jet Üssü'nden gece yarısı 5 F-16 savaş uçağı havalandı.

Türk savaş uçakları PKK'nın merkezi, eğitim tesisleri ve kış sığınaklarının bulunduğu Kandil Dağı'ndaki kamplarını bombaladı.

Yaklaşık 2 saat süren operasyonda örgüte ait bazı hedefler vurularak imha edildi. Operasyona katılan Pars Hava Filosuna bağlı F-16 uçakların güvenli biçimde üslerine döndükleri belirtildi.

Operasyonun insansız hava araçlarından (İHA) alınan anlık istihbaratın yerel kaynaklardan teyit edildikten sonra 'acil' koduyla yapıldığı bildirildi.

Kulp'ta operasyon

Bu arada Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'ne bağlı Şenyayla Bölgesi'nde Jandarma Özel Harekat timlerince büyük bir operasyon başlatıldı. Kobra tipi taarruz helikopterlerinin de atış desteği sağladığı operasyon bu sabahın erken saatlerinde başlatıldı.

Kulp'un dağlık kesimlerinde tespit edilen PKK hedeflerin bombalandığını belirten yetkililer, karadan da Jandarma Özel Harekat timlerinin bölgeye girdiğini söyledi.

Operasyonun örgütün tespit edilen sığınaklarına ve yaşamsal malzemelerinin depolandığı bölgelere yapıldığı ifade edildi. Operasyon sırasında zaman zaman sıcak temas sağlandığı ve çatışma çıktığı belirtildi.