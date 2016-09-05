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F-16'ları alarma geçiren helikopterin sahibi ortaya çıktı

Ağaoğlu'nun helikopterde bulunup bulunmadığı öğrenilemedi

05 Eylül 2016 10:34

Dün Avşa Adası'ndan Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne rapor vermeden kalkan helikopter İstanbul'u alarma geçirmişti. F-16 uçaklarını havalandıran helikopterin Ali Ağaoğlu'na ait ortaya çıktı.

Avşa Adası'ndan Çekmeköy'e uçan işadamı Ali Ağaoğlu'na ait helikopter havada kısa süreli paniğe neden oldu. Dün 17.15 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na rapor vermeden Avşa Adası'ndan kalkış yapan TC-HCM kuyruk tescilli Bell 430 tipi helikopterin Hava Trafik Kontrol Merkezi tarafından tanımlanamaması üzerine hareketli dakikalar yaşandı. 

Balıkesir'den kalkan 2 adet F-16 uçağı kısa sürede helikopterin uçtuğu güzergaha gelerek temas kurdu. Helikopterin tanımlanmasının ardından uçaklar Balıkesir'e geri döndü. Bu sırada Maltepe sahilinde F-16'ları gören vatandaşlar sosyal medyada endişelerini dile getirdi. Helikopterin işadamı Ali Ağaoğlu'na ait olduğu belirtilirken Ağaoğlu'nun helikopterde bulunup bulunmadığı öğrenilemedi.

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