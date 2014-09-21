F-16'lar Suriye sınırına gönderildi

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'ye ait helikopter ile savaş uçağının Hatay ve Mardin'de sınıra yaklaşması üzerine devriye uçuşu yapan F-16'ların bölgeye yönlendirilip, bu hava araçlarının uzaklaştırıldığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Türkiye-Suriye hudut bölgesinde Hava Muharebe Devriye Görevi icra eden 2 adet F-16 uçağımız, Suriye'ye ait 1 adet MI-17 helikopterinin, Mardin Nusaybin güneyinde sınırımıza doğru yaklaşması üzerine bölgeye yönlendirilmiş, bu durum üzerine Suriye'ye ait söz konusu hava aracı, sınırımıza 2.3 deniz mili kala geri dönerek bölgeden uzaklaşmıştır. Türkiye-Suriye hudut bölgesinde Hava Muharebe Devriye Görevi icra eden 2 adet F-16 uçağımız, Suriye'ye ait 1 adet SU-22 uçağının, Hatay Cilvegözü güneyinde sınırımıza doğru yaklaşması üzerine bölgeye yönlendirilmiş, bu durum üzerine Suriye'ye ait söz konusu hava aracı, sınırımıza iki deniz mili kala geri dönerek bölgeden uzaklaşmıştır."