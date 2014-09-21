T24 LogoT24 Logo
Gündem

F-16'lar Suriye sınırına gönderildi

Genelkurmay, Suriye'ye ait bir savaş uçağı ve bir helikopterin sınıra yaklaşması üzerine F-16 savaş uçaklarının Suriye sınırına gönderildiğini duyurdu

21 Eylül 2014 18:11

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'ye ait helikopter ile savaş uçağının Hatay ve Mardin'de sınıra yaklaşması üzerine devriye uçuşu yapan F-16'ların bölgeye yönlendirilip, bu hava araçlarının uzaklaştırıldığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:  

"Türkiye-Suriye hudut bölgesinde Hava Muharebe Devriye Görevi icra eden 2 adet F-16 uçağımız, Suriye'ye ait 1 adet MI-17 helikopterinin, Mardin Nusaybin güneyinde sınırımıza doğru yaklaşması üzerine bölgeye yönlendirilmiş, bu durum üzerine Suriye'ye ait söz konusu hava aracı, sınırımıza 2.3 deniz mili kala geri dönerek bölgeden uzaklaşmıştır. Türkiye-Suriye hudut bölgesinde Hava Muharebe Devriye Görevi icra eden 2 adet F-16 uçağımız, Suriye'ye ait 1 adet SU-22 uçağının, Hatay Cilvegözü güneyinde sınırımıza doğru yaklaşması üzerine bölgeye yönlendirilmiş, bu durum üzerine Suriye'ye ait söz konusu hava aracı, sınırımıza iki deniz mili kala geri dönerek bölgeden uzaklaşmıştır."

 

ETİKETLER

genelkurmaysavaş uçağısuriyef 16

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24