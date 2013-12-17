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F-16'lar Suriye sınırına gönderildi

Genelkurmay Başkanlığı Suriye'ye ait uçağın Türkiye'nin sınırına yaklaşması üzerine 2 F-16 savaş uçağını söz konusu bölgeye gönderdiğini açıkladı

17 Aralık 2013 19:00

Suriye uçağının Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nin güneyinde Türkiye sınırına doğru yaklaşması üzerine bölgedeki F-16 savaş uçaklarının sınıra yönlendirildiği açıklandı.

Ferhat Dervişoğlu'nun Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'ye ait bir SU-24 uçağının Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nin güneyinden Türkiye sınırına doğru yaklaştığı, bunun üzerine İncirlik Meydanı'ndan kalkış yaparak Gaziantep-Hatay bölgesinde 'Hava Muharebe Devriye Görevi' icra eden 2 F-16 savaş uçağının bölgeye yönlendirildiği bildirildi. Açıklamada söz konusu Suriye uçağının Türkiye sınırına 5 deniz mili kala geri dönerek bölgeden uzaklaştığı kaydedildi.

Dün de Suriye'ye ait bir savaş uçağı Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın güneyinden Türkiye sınırına yaklaşmış, F-16 savaş uçakları bölgeye yönlendirilirken Suriye uçağı Türkiye sınırına 3 deniz mili kala bölgeden uzaklaşmıştı.

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