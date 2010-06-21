F-16'lar Kuzey Irak'ı bombalıyor

T24 - Şemdinli saldırısının ardından Kuzey Irak’taki PKK kampları bomba yağmuruna tutuldu. TSK’nın Şemdinli’den Kuzey Irak topraklarına girdiği ve 10 kilometre ilerlediği, kapsamlı bir kara harekatı için hazırlık yapıldığı iddia edildi



Diyarbakır 2. Taktik Hava Üssü’nden havalanan F-16’lar Kuzey Irak’ın Türkiye sınırındaki PKK kamplarını hedef aldı. Çukurca’nın karşısındaki Zap ile İran, Irak ve Türkiye üçgeninde bulunan Hakurk bölgesi önceki akşam ve dün sabah bombalandı. KYB’nin resmi internet sitesi Pukmedia’nın haberine göre; iki Türk savaş uçağı Sidekan kasabasına bağlı İran sınır hattındaki Lolan dağlık bölgesini bombaladı. Sınırdaki birlikler ise Hakurk, Zap ve Haftanin dağlık kesimlerindeki noktaları gün boyu obüs topları ve havanlarla dövdü.



Hava harekâtı sonrasında önceki gece özel birliklerin Şemdinli bölgesinden Kuzey Irak topraklarına girdiği ve Hakurk bölgesinde 10 kilometre ilerlediği ileri sürüldü. Fransız haber ajansı AFP’nin haberinde, Türk ordusunun Sidekan kasabasına bağlı bölgeye sızma yaptığı, 10 kilometre kadar ilerlediğini duyurdu. İddia ile ilgili Kuzey Irak’lı Kürt yetkililer tarafından açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar ve PKK kaynakları da bunu doğrulamadı.





‘Sınır ötesi’ hazırlığı



Bazı Kürt internet siteleri de, karadan kapsamlı bir sınırötesi harekât hazırlığı yapıldığını duyurdu. PKK’dan yapılan açıklamada ise, Tekeli bölgesindeki askeri birliğe yapılan saldırıda 3 örgüt üyesinin öldüğü, 37 askerin şehit edildiği öne sürüldü. Pukmedia’nın iddiasına göre; savaş uçaklarının hedefini şaşırarak Reşa bölgesindeki Daylaya köyünü bombaladı ve Zahide Muhammet Mecid (11) adlı çocuk öldü, 2 kişi de yaralandı. Bu arada Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, TSK’nın Kuzey Irak’ta operasyon yapmasını eleştirerek, “Türkiye bağımsızlığımızı ihlal ediyor” dedi.







