F-16'lar havada çarpıştı

Güney Carolina Ulusal Hava Muhafız Birliği, gece rutin uçuş görevi yapan iki F-16 uçağının Georgia eyaletinin doğusunda havada çarpıştığını açıkladı.

Tecrübeli oldukları belirtilen pilotların çarpışma öncesinde uçaklardan kendilerini fırlatarak hayatta kalmayı başardıkları, durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

ABD ordusuna ait savaş uçakları son haftalarda kazalarla gündeme geliyor.Geçen hafta aynı gün içinde iki ayrı gösteri timinde yer alan biri F/A-18, diğeri F-16 tipi iki savaş uçağı düşmüş, F/A-18 uçağının pilotu ölmüştü.

Geçen ay sonunda da Kuzey Carolina'da ABD donanmasına ait iki F/A-18 tipi uçak eğitim uçuşu sırasında deniz üzerinde çarpışmış, uçaktaki dört pilot kendilerini fırlatarak kurtulmuştu.