T24 LogoT24 Logo
Dünya

F-16, yolcu uçağıyla çarpıştı

Küçük tip uçakta kaç kişinin olduğu bilinmiyor

07 Temmuz 2015 23:47

Amerika’nın Güney Carolina eyaletinde Charleston’un 11 mil kuzeyinde, yerel saatle sabah 11:30’da, bir F-16 savaş uçağıyla küçük bir Cessna C 150 tipi küçük uçak havada çarpıştı. F-16'nın pilotu kazadan kurtuldu.

Hürriyet'te yer alan haberde, FAA’dan (Federal Havacılık Dairesi) yapılan açıklamaya göre  F-16'nın pilotu kazadan kurtulurken, diğer pilottan haber alınamadı.

Küçük tip yolcu uçağında pilot haricinde kaç kişinin olduğu da bilinmiyor.

Görgü tanıkları havada bir patlama olduğunu belirtirken, olayın ardından sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarda uçağın enkazından parçalar görülüyor.

 

ETİKETLER

enkazf16yolcu uçağıamerikahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24