F-16, yolcu uçağıyla çarpıştı

Amerika’nın Güney Carolina eyaletinde Charleston’un 11 mil kuzeyinde, yerel saatle sabah 11:30’da, bir F-16 savaş uçağıyla küçük bir Cessna C 150 tipi küçük uçak havada çarpıştı. F-16'nın pilotu kazadan kurtuldu.

Hürriyet'te yer alan haberde, FAA’dan (Federal Havacılık Dairesi) yapılan açıklamaya göre F-16'nın pilotu kazadan kurtulurken, diğer pilottan haber alınamadı.

Küçük tip yolcu uçağında pilot haricinde kaç kişinin olduğu da bilinmiyor.

Görgü tanıkları havada bir patlama olduğunu belirtirken, olayın ardından sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarda uçağın enkazından parçalar görülüyor.