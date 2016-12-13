F-16 uçağının düştüğü alana ilk ulaşan köylüler kazayı anlattı

Diyarbakır'da bugün saat 19.30 sularında bir F-16 uçağı düştü. Uçağın pilotu, fırlatma koltuğunu kullanarak kurtuldu. Pilotun yardımına koşan Çarıklı köyü sakinleri yaşadıklarını anlattı.

Diyarbakır'da düşen F-16 uçağının pilotunun yardımına koşan köylülerden Veysi Azizoğlu, "Köy kahvehanesinde oturuyorduk, bir ses geldi. Uçağın yere çakıldığını gördük. Hemen olay yerine koştuk ve pilot arkadaşı karşılayıp polis memurlarına bizzat teslim ettik" dedi.



Olay yerine koşan Çarıklı köyü sakinleri, pilota ulaşmayı başardı. Paraşütle kurtulan pilotun sağlık durumunu kontrol eden köylüler, daha sonra polisi arayarak pilotun yerini bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, pilotu ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.



Pilota yardım eden vatandaşlardan Veysi Azizoğlu, şöyle dedi:

"Köy kahvesinde oturuyorduk. Bir ses geldi. Uçak yere çakıldığını gördük. Hemen olay yerine koştuk. Olay yerine geldiğimizde biz pilot arkadaşla karşılaştık. Pilot arkadaşı polis memurlarına bizzat teslim ettik. Ondan sonra uçağın üzerine gittik. Uçak kül olmuştu, yanmıştı. Pilot arkadaşın söylediğine göre havada infilak etmiş arıza nedeni ile. 10-15 köylü pilot arkadaşı gördük. Ayrıca not defteri vardı, onu da teslim ettik."