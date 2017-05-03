F-16 savaş uçakları, Erdoğan'ı taşıyan uçağa Türk hava sahasından çıkana dek eşlik etti

F-16 savaş uçakları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Suriye konusunu görüşmek üzere Soçi'ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçağa Türk hava sahasından çıkana dek eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında yer alan Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "F-16 savaş uçakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçağa Türk hava sahasından çıkana dek eşlik etti. Allah devlete millete zeval vermesin" ifadesini kullandı. Çelik, bu fotoğrafları da paylaştı.