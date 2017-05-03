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F-16 savaş uçakları, Erdoğan'ı taşıyan uçağa Türk hava sahasından çıkana dek eşlik etti

Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinin ana gündem maddesinin Suriye olması bekleniyor

03 Mayıs 2017 15:48

F-16 savaş uçakları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Suriye konusunu görüşmek üzere Soçi'ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçağa Türk hava sahasından çıkana dek eşlik etti.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında yer alan Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "F-16 savaş uçakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçağa Türk hava sahasından çıkana dek eşlik etti. Allah devlete millete zeval vermesin" ifadesini kullandı. Çelik, bu fotoğrafları da paylaştı.

 

 

 

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F16savaş uçağıRusya Devlet BaşkanıVladimir PutinSuriyeSoçiRecep Tayyip Erdoğan

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