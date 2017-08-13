F-16 bombalarına Eren Bülbül yazıldı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde dün 5 PKK'lının öldürüldüğü operasyonda kullanılan bombaların üzerine, Maçka'daki çatışmada şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adı yazıldı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün saat 14.45'te Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Balkayalar Dağı'nda İHA ile tespit edilen 5 PKK'lının, düzenlenen hava harekatıyla öldürüldüğü belirtilmişti.



Haber7'nin haberine göre, operasyonda kullanılan mühimmata ait fotoğraflar, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Bombaların üzerinde, "İyiki Varsın Eren Bülbül" yazdığı görüldü.





Trabzon’un Maçka ilçesinde önceki gün güvenlik güçlerine yerlerini gösterdiği PKK'lılarla çıkan çatışma sonucu şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, 2 ay önce sosyal paylaşım sitesinden, ‘Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın’ mesajını paylaşmıştı. Eren'in şehit haberinin gelmesinin ardından sosyal medyada on binlerce kişi, ‘Eren iyi ki varsın’ mesajını yazmıştı.