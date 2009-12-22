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Ezine'de jandarma ilçe komutanı intihar etti

Çanakkale'nin Ezine ilçesi İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Önder Galip, makamında intihar etti.

22 Aralık 2009 02:00

T24- Çanakkale'nin Ezine ilçesi İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Önder Galip, makamında intihar etti.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sabah İlçe Jandarma Komutanlığına gelen Galip, makamına geçerek kapısını kapattı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle
beylik tabancasıyla başına ateş eden Galip, olay yerinde öldü. Silah sesini duyan ve odaya giren diğer askeri personel, Galip'in cesediyle karşılaştı.

Durumun ilgililere bildirilmesinin ardından, Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Galip'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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