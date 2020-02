Ezine'de 'EDS'nin kaldırılması- yer değişimi' için imza kampanyası

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ezine ilçesine giriş noktalarındaki Elektronik Denetleme Sistemi\'nin (EDS) yerinin yanlış olduğunu savunan ilçe halkı, bu durumun yaya güvenliğini sağlamadığı gibi sürücüleri yüksek miktarda cezayla karşı karşıya bıraktığını belirtti. EDS\'nin kaldırılması ya da yerinin değiştirilmesi için başlatılan kampanyada 3 günde bin 500 imza toplandı.

Yaklaşık 15 bin nüfusu bulunan Ezine ilçesinin Çanakkale ve Ayvacık tarafından girişlerine geçtiğimiz 28 Şubat tarihinde, karayolları can ve mal güvenliğini temin ve güvenli trafik akışını sağlamak amacıyla konulan EDS\'ler, ilçede yaşayan halkın tepkisine yol açtı. Ezine ilçesinde yaşayan esnaf Yıldırım Kurt (46), Haziran ayında kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle EDS tarafından kesilen cezanın haksız olduğu iddiasıyla yaptığı itirazın kabul edildiğini söyledi. Kurt, EDS\'nin yerinin yanlış olduğunu ve hatalı ceza kestiğini iddia ederek, kaldırılması ya da yerinin değiştirilmesi için imza kampanyası başlattı. EDS nedeniyle 20 bin TL\'yi bulan miktarda ceza yiyenlerin de bulunduğu ilçe halkı kampanyaya destek verdi. Kısa sürede bin 500 imza toplandı.

\'KALDIRILSIN YA DA YERİ DEĞİŞTİRİLSİN\'

İlçe esnafından Yıldırım Kurt, Ezine halkının yüzde 80\'inin yedikleri bu cezalardan muzdarip olduğunu belirtti. \"İnsanların bütçelerini rahatsız edecek cezalar geliyor. EDS nedeniyle 10 bin, 15 bin ve 20 bin TL civarında ceza yiyenler var. Bunun başlıca sebebi kameraların yerinin yanlış olması\" diyen Kurt, şöyle devam etti:

\"İnsan varlığının hiç olmadığı bir yere kamera sistemini kurmuşlar. Şehir merkeziyle alakası olmayan bir yerde. Ezine halkı bu konuda muzdarip. Biz yetkililerden EDS kameralarının kaldırılmasını, kaldırılmazsa bile yerlerinin değiştirilmesini talep ediyoruz. Şu ana kadar bin 500 imzayı bulduk, kampanyamız devam ediyor. Ezine Belediye Başkanı AK Partili Haluk Babaoğlu\'yla da bir görüşmek yaptık. Kendisi, \'Kaldırılmasından yana değilim ama yerleri değişebilir\' dedi. İlçe merkezi dışındaki EDS\'ye kadar 40 kilometre hızla seyreden sürücüler, kamerayı geçtikten sonra ilçe merkezinde çok süratli seyrediyor. İlçe merkezinden geçen D550 karayolunun yakınında kısa süre sonra eğitim vermeye başlayacak yeni bir okulumuz bulunuyor. Öğrenciler karşıdan karşıya geçmek için bu yolu kullanacaklar. EDS ilçe merkezinde olmadığı için öğrenciler de büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak. Kameraların ne vatana, ne millete faydası var. Para tuzağından başka bir şey değil\" dedi.

\'CAN GÜVENLİĞİMİZ AÇISINDAN BİR FAYDASI YOK\'

Ezine ilçesindeki peynir üreticisi Anıl Kahraman (38), sürekli ceza ödemekten dolayı mağdur olduklarını, EDS\'nin yerinin değişmesi ya da tamamen kaldırılması gerektiğini belirtti. EDS\'nin bulunduğu yerin can güvenliği açısından hiçbir faydası olmadığını ileri süren Kahraman, \"Sürücü EDS\'nin bulunduğu noktada hızını kesiyor. İlçe merkezinde süratle devam ediyor. Bizim yol üzerinde dükkanlarımız var. Her gün biz bununla içiçeyiz. Bu EDS\'nin yerinin yanlış olmasından dolayı rahatsızız. Eğer can güvenliğimiz içinse biz de EDS\'nin yanındayız. EDS\'nin bulunduğu alana yakın bir bölgede yeni okul yapıldı. Çocuklarımız için de faydalı değil. EDS\'lerin bulunduğu alan Ezine\'nin dışında, yaya geçişiyle alakası olmayan bir yer. Olması gereken yerde değiller. İmza kampanyası başlatıldı. Biz bu kampanyaya destek veriyoruz\" diye konuştu.

Kampanya sonunda Ezine Belediye Başkanlığı\'na verilecek olan dilekçede, D550 karayolu üzerinde hız ihlallerini tespit eden kameraların arzu edilen amacı karşılayamadığına dikkat çekildi. Söz konusu kameraların, Ezine belediye sınırlarını belirleyen tabelaların dışındaki bölgelerde olduğunu belirtilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:

\"Otomobiller için 110 kilometre, diğer vasıtalar için 85 kilometre hız sınırının olduğu bölgede bu sınırların çok altında olan limitler dahilinde denetim yapılmaktadır. Çok yüksek hızdan aniden denetim yapılan sınırlara düşmek araçlar için can ve mal güvenliği bakımından mümkün olmadığından tehlike arz etmektedir. Ayrıca, kameraların konumu şehrin çok dışında olmasından dolayı şehir içi trafikte seyreden araçların hızlarını azaltmakta hiçbir fayda sağlamamaktadır. Buna göre, EDS kameralarının tamamen kaldırılması ya da şehir içinde özellikle yaya geçitlerinin yakınlarında konumlandırılarak, hem şehir içinde yayaların güvenliğinin sağlanması hem de seyir halinde olan araçların hızlarını kontrollü bir biçimde azaltarak, kendileri ve şehir içindeki trafiğin düzenli akışının sağlanması bakımından faydalı olacaktır.\"

