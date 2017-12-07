T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ezine'de duvarını kırdıkları kuyumcuyu soyan 2 kişi tutuklandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, bir hafta önce kuyumcu dükkanının duvarını delerek giren ve kasayı açamayınca vitrindeki ziynet eşyalarını çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

07 Aralık 2017 14:24

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ezine ilçesinde, bir hafta önce kuyumcu dükkanının duvarını delerek giren ve kasayı açamayınca vitrindeki ziynet eşyalarını çalan 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı.
Ezine ilçesi Atatürk Caddesi\'nde Bülent Ünal\'a ait kuyumcu dükkanına geçen 30 Kasım Perşembe günü saat 00.30\'da, cami avlusuna bakan duvarı kırarak giren ve hırsızlık yapıp kaçan Ö.U. (24), S.Ü. (29) ve B.P. (20), polisin titiz ve dikkatli çalışması sonucu Çanakkale\'de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden S.Ü. ve B.P. tutuklandı. Diğer şüpheli Ö.U. ise serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa SUİÇMEZÇANAKKALE DHAEzineAtatürk Caddesi BülentKasım PerşembeEmniyettekiDiğerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24