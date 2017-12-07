Ezine'de duvarını kırdıkları kuyumcuyu soyan 2 kişi tutuklandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ezine ilçesinde, bir hafta önce kuyumcu dükkanının duvarını delerek giren ve kasayı açamayınca vitrindeki ziynet eşyalarını çalan 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı.

Ezine ilçesi Atatürk Caddesi\'nde Bülent Ünal\'a ait kuyumcu dükkanına geçen 30 Kasım Perşembe günü saat 00.30\'da, cami avlusuna bakan duvarı kırarak giren ve hırsızlık yapıp kaçan Ö.U. (24), S.Ü. (29) ve B.P. (20), polisin titiz ve dikkatli çalışması sonucu Çanakkale\'de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden S.Ü. ve B.P. tutuklandı. Diğer şüpheli Ö.U. ise serbest bırakıldı.



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