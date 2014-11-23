Ezilenlerin Sosyalist Platformu'nun kadın eylemine 92'lik dededen destek

Kadın ölümlerine ve kadına yönelik şiddete karşı çıkmak için Kadıköy Meydanı'nda eylem yapan Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) üyelerine, 92 yaşındaki Mehmet Eğri adlı vatandaştan da destek geldi. Mehmet Eğri, "Kadın bir çiçektir. Kadın baştacıdır. Kadınsız iş olmaz. Kadın her zaman için erkeğin can yoldaşıdır" diyerek, kadınların eylemine destek verdi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, ellerinde rengarenk dövizlerle meydanda toplanan kadınlar, erkek şiddetine, yoksulluğa, ırkçılığa ve şovenizme karşı tepkilerini dile getirdi. Grup adına yapılan açıklamada, "Her gün kadınlar evde yemek yapma derdinde, ütü yapma derdinde, yarın okul günü ve çocuklarını okula göndermek için bugünden hazırlık yapmak zorunda. Kadının evdeki emeği görülmüyor. Eşini memnun etmek zorunda. Evde, işyerinde hep hizmet eden kadındır ve kadınlar her gün tacize, tecavüze ve şiddete uğruyor" denildi.

Taşıdıkları "el" şeklindeki rengarenk dövizlerle dikkat çekmek isteyen kadınlar, çevreden geçen bazı erkeklerden de destek buldu. O sırada Kadıköy Meydanı'nda bulunan 92 yaşındaki Mehmet Eğri, "Kadın bir çiçektir. Kadın baştacıdır. Kadınsız iş olmaz. Kadın her zaman için erkeğin can yoldaşıdır" diyerek, kadınların eylemine destek verdi.