Ezidilere yardım taşıyan helikopter düştü

Irak Parlamentosu Ezidi Milletvekili Viyan Dahil’in de içinde bulunduğu helikopterin, Sincar Dağı'nda düştüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre Viyan Dahil, sığınmacılar ve gazetecilerden oluşan 20 kişilik mürettebatın içinde yer aldığı helikopter, mahsur kalan Ezidilere yardım malzemelerini ulaştırmak için Sincar Dağı'na hareket etti.



Ancak helikopter, yardım malzemelerini havadan bırakmak için alçalmaya başladığı sırada teknik bir arıza sonucu düştü. Pilotun hayatını kaybettiği kazada, mürettebat ve yolcular yaralandı.

Dahil’in özel kalemi Hasan Ömer yaptığı açıklamada, "Kaza sonucu pilot hayatını kaybetti. Diğer 20 kişi yaralandı" dedi.

Sincar bölgesi Peşmerge Komutanı Serbest Babiri ise helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü, herhangi bir IŞİD saldırısının söz konusu olmadığını kaydetti. Yaralıları kurtarma çalışması başlatıldığı ifade edildi.

Milletvekili Viyan Dahil, geçen hafta Irak Parlamentosu’nda düzenlediği basın toplantısında, Ezidi katliamına dikkat çeken konuşmasında gözyaşlarını tutamamıştı.